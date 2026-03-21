Jordana afronta produção e questiona possível expulsão de Ana Paula do 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Jordana afronta produção e questiona possível expulsão de Ana Paula do 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 21/03/2026 12:10

Rio - Jordana confrontou a produção do "BBB 26" ao questionar a permanência de Ana Paula Renault no reality após a jornalista se recusar a participar da festa no dia 13 de merço. A discussão entre as duas aconteceu na noite desta sexta-feira (20) e rapidamente escalou dentro da casa.



A advogada citou regras contratuais para sustentar o argumento de que a atitude poderia resultar em expulsão. "Eu acho que em uma situação onde você deixou de participar de uma dinâmica, até porque você sabe que a gente leu lá nas regras, inclusive, eu achei muito curioso. Porque a gente assinou o contrato...", disse Jordana, antes de ser interrompida pela rival: "Nossos contratos são diferentes".



Jordana insistiu: “Mas no meu caso, do meu contrato, se eu me recusasse a participar de alguma dinâmica, isso seria passível de exclusão". Em resposta, Ana Paula ironizou: “Eu fui eliminada?”.



Na sequência, a sister direcionou a crítica à produção. “Não. Pois é, então é dois pesos, duas medidas, produção. Como é isso? Ela é camarote, eu sou pipoca”, afirmou. “Não estou pedindo sua expulsão, mas eu li [o contrato] e estava lá”, completou.



O embate ficou mais tenso quando Ana Paula acusou Jordana de querer a saída de outros participantes. “Você não vai ficar feliz até expulsar outra pessoa”, disse.



A advogada reagiu ao comentário ao relembrar o episódio envolvendo Pedro na primeira semana. “Você está dizendo que expulsei uma pessoa, Ana Paula? Você está dizendo que uma mulher que foi vítima de assédio cavou expulsão de alguém dentro da casa? É isso que você está querendo dizer?”, questionou.



Ana Paula, então, trouxe à tona outra situação. “Você falou que a tia Milena te empurrou duas vezes na festa”, afirmou, citando uma acusação anterior feita por Jordana.