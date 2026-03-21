Jordana e Jonas movimentam edredom no 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Jordana e Jonas movimentam edredom no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 21/03/2026 10:35

Rio - A madrugada deste sábado (21) rendeu mais um capítulo do romance discreto no "BBB 26". Jordana Morais e Jonas Sulzbach tocaram trocar carícias longe dos olhares dos colegas de confinamento, desta vez, sob o edredom.



Enquanto a festa rolava, a advogada chamou o modelo para sua cama com um convite sugestivo. “Vem aqui para eu te contar um segredo”, disse Jordana. Curioso, Jonas respondeu: “Eu quero, sou muito curioso”. Já debaixo do edredom, os dois se beijaram. “Gostei do segredo”, reagiu ele, ao que ela respondeu: “Eu não te falei que era bom!”.



Em determinado momento, Jordana cobriu o rosto enquanto o edredom se movimentava. Minutos depois, ela encerrou o clima: “Melhor você ir dormir!”. Jonas entrou na brincadeira e comentou: “Seria bom no Quarto do Líder agora!”, antes de elogiar o beijo da sister. “Boa noite! Qualquer coisa você sabe o caminho”, finalizou ela.



O envolvimento acontece desde o primeiro beijo do casal, durante a festa do líder de Alberto Cowboy, na última quinta-feira (19). Além do momento íntimo, os dois conversaram sobre a repercussão dentro da casa.



Jonas demonstrou cautela com possíveis suspeitas. “Vieram colher uns verdes, eu não falei nada”, afirmou. Jordana garantiu discrição: “Não falei nada para ninguém, não. Bom que ninguém vem encher o saco aqui na casa”, disse, citando inclusive Ana Paula Renault como alguém que poderia especular.



O modelo confirmou que já foi sondado sobre o assunto, mas evitou dar pistas. Apesar disso, os dois acreditam que o romance segue fora do radar dos rivais.

Jonas e Jordana: "Que beijo gostoso. Você já sabe o caminho."#Bbb26 pic.twitter.com/uuDSvIpgWZ — Rotafofoqueiro (@Rotafofoqueiro) March 21, 2026