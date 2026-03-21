Jordana e Jonas movimentam edredom no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo
Enquanto a festa rolava, a advogada chamou o modelo para sua cama com um convite sugestivo. “Vem aqui para eu te contar um segredo”, disse Jordana. Curioso, Jonas respondeu: “Eu quero, sou muito curioso”. Já debaixo do edredom, os dois se beijaram. “Gostei do segredo”, reagiu ele, ao que ela respondeu: “Eu não te falei que era bom!”.
Em determinado momento, Jordana cobriu o rosto enquanto o edredom se movimentava. Minutos depois, ela encerrou o clima: “Melhor você ir dormir!”. Jonas entrou na brincadeira e comentou: “Seria bom no Quarto do Líder agora!”, antes de elogiar o beijo da sister. “Boa noite! Qualquer coisa você sabe o caminho”, finalizou ela.
O envolvimento acontece desde o primeiro beijo do casal, durante a festa do líder de Alberto Cowboy, na última quinta-feira (19). Além do momento íntimo, os dois conversaram sobre a repercussão dentro da casa.
Jonas demonstrou cautela com possíveis suspeitas. “Vieram colher uns verdes, eu não falei nada”, afirmou. Jordana garantiu discrição: “Não falei nada para ninguém, não. Bom que ninguém vem encher o saco aqui na casa”, disse, citando inclusive Ana Paula Renault como alguém que poderia especular.
O modelo confirmou que já foi sondado sobre o assunto, mas evitou dar pistas. Apesar disso, os dois acreditam que o romance segue fora do radar dos rivais.
Jonas e Jordana: "Que beijo gostoso. Você já sabe o caminho."#Bbb26 pic.twitter.com/uuDSvIpgWZ— Rotafofoqueiro (@Rotafofoqueiro) March 21, 2026
rolando o maior edredom entre jordana e jonas, com direito a mãos e respiração mais ofegante #BBB26 pic.twitter.com/MLLg4GN3A3— ra (@twittaraissa) March 21, 2026
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