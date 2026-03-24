Tadeu SchmidtFabio Rocha/TVGlobo
A mudança começa já no Paredão desta noite, que coloca Gabriela, Jonas e Juliano na disputa pela permanência. Um deles deixa a casa por decisão do público, marcando o início de uma sequência mais intensa de dinâmicas.
A programação segue com a última Festa do Líder na quarta-feira (25) e uma nova Prova do Líder na quinta (26). A partir de sexta-feira (27), o reality entra oficialmente em “modo turbo”, com Prova do Anjo e formação de mais um Paredão fora do calendário tradicional.
O intervalo de dois dias entre berlindas permanece. No domingo (29), ocorre mais uma eliminação. Na mesma noite, os participantes enfrentam uma nova Prova do Líder e formam outro Paredão, que vai definir o top 10 da edição.
25/mar - última Festa do Líder— TV Globo (@tvglobo) March 24, 2026
26/mar - Prova do Líder
27/mar - Prova do Anjo e Formação de Paredão
29/mar - Eliminação, Prova do Líder e Formação de Paredão
31/mar - Eliminação
#BBB26 #RedeBBB
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.