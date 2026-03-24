Tadeu Schmidt - Fabio Rocha/TVGlobo

Tadeu SchmidtFabio Rocha/TVGlobo

Publicado 24/03/2026 15:53 | Atualizado 24/03/2026 16:42

Rio - O "BBB 26" entra em sua fase decisiva e promete acelerar o ritmo já nos próximos dias. A TV Globo confirmou, nesta terça-feira (24), a primeira semana com eliminação dupla da temporada, em uma estratégia para afunilar o jogo e definir mais rapidamente o grupo final.



A mudança começa já no Paredão desta noite, que coloca Gabriela, Jonas e Juliano na disputa pela permanência. Um deles deixa a casa por decisão do público, marcando o início de uma sequência mais intensa de dinâmicas.



A programação segue com a última Festa do Líder na quarta-feira (25) e uma nova Prova do Líder na quinta (26). A partir de sexta-feira (27), o reality entra oficialmente em “modo turbo”, com Prova do Anjo e formação de mais um Paredão fora do calendário tradicional.



O intervalo de dois dias entre berlindas permanece. No domingo (29), ocorre mais uma eliminação. Na mesma noite, os participantes enfrentam uma nova Prova do Líder e formam outro Paredão, que vai definir o top 10 da edição.

