Gabriela, Jonas e Juliano estão no paredão Reprodução de vídeo / TV Globo

Rio - Gabriela, Jonas e Juliano estão no paredão do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. Os participantes levaram a pior, na noite deste domingo (22), e disputam a preferência do público do reality show para continuarem no jogo. Um deles será eliminado nesta terça-feira (24). 
Anjo da semana, Leandro imunizou Solange Couto. "Ela foi a única pessoa que disse: 'se eu ganhar essa prova, lhe imunizo'. E eu estava em risco. Guardei aquilo no meu coração e agora estou podendo retribuir", justificou. O líder Alberto indicou Juliano Floss. 
Jonas foi o mais votado com oito votos. O Veterano teve direito a um contragolpe e puxou Gabriela. "Prefiro ter adversários reais do que ter uma pessoa que pode estourar a qualquer momento. É uma pessoa complicada de conviver", destacou.
Os participantes, então, se uniram à Jordana, que já estava no paredão, devido à dinâmica triângulo de risco. A sister, Jonas e Gabriela disputaram a Prova Bate e Volta. A advogada venceu e escapou da berlinda. 
 