Leandro é o único a concluir a prova e se torna o Anjo da semana

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Leandro foi o grande vencedor da décima Prova do Anjo do “Big Brother Brasil 26”. Neste sábado (21), o brother mostrou que tem o controle das mãos e levou a melhor na disputa que desclassificou nove dos 11 participantes. Ele foi o único a concluir o desafio, que fez em 15:52:660 minutos.
Durante a dinâmica, os brothers tinham que empilhar mini latinhas, com o auxílio de uma pinça, até que se formasse uma pirâmide. No entanto, eles somente poderiam encostar nas miniaturas com a ferramenta, não sendo possível usar as mãos.
Todos da casa, com exceção do líder Alberto, participaram, mas ninguém conseguiu sair ileso e acabou tocando nas latinhas com a mão ou estourando o tempo de 20 minutos. Gabriela e Samira ultrapassaram o tempo estimado e Jonas não bateu o tempo de Boneco. O restante encostou nas miniaturas.
Após vencer a prova, Leandro indicou Alberto e Jonas para o Monstro “Cara & Coroa”. No castigo, um participante será a cara e o outro a coroa, duas faces da mesma moeda. Eles vão permanecer unidos, um de costas para o outro, até a formação do Paredão. Haverá períodos de pausa, sinalizados pelo som de moedas. Nesses momentos, os castigados poderão se soltar, mas devem se unir novamente quando o mesmo som tocar.
Jonas e Alberto perderam 300 estalecas e saíram do VIP para a Xepa.
No domingo (22), durante a formação do Paredão, Leandro vai poder imunizar um participante. Ele também poderá ganhar mais uma imunidade se escolher abrir mão do vídeo da família, durante o Presente do Anjo.