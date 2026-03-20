Rio - O clima de tensão ganhou novos contornos no Big Brother Brasil 26. Na tarde desta sexta-feira (20), Ana Paula Renault e Milena trocaram farpas em uma discussão que rapidamente tomou conta da casa.

A situação começou quando Milena conversava com Samira e Chaiany sobre outro assunto, mas acabou interrompida por Ana Paula, que entrou no diálogo de forma direta. “Se você acha que está tão certa assim, continua falando”, disparou a jornalista.

Milena tentou contornar o momento e explicou que o assunto não envolvia o desentendimento entre as duas. Ainda assim, o clima piorou quando Ana Paula fez um comentário que chamou atenção dos participantes. “Ninguém aqui tem medo de você”, rebateu Milena. “Acho importante começar a ter”, respondeu Ana Paula.

O atrito, no entanto, teve origem em um motivo mais simples: uma roupa. Ana Paula se incomodou com um comentário feito por Milena sobre o look que ela pretende usar na festa da noite. Segundo a jornalista, a colega insiste no tema com frequência. “A Tia Milena acha que é brincadeira e tenta voltar nisso todos os dias”, afirmou.

Milena negou a acusação. “Todos os dias, não. Uma vez”, disse. Ana Paula discordou e elevou o tom. “Já dei baile em vocês duas ali na cozinha. Se não servir agora, tem outro. Se falar de novo, vai ganhar outro”, declarou.

Em meio ao impasse, Milena tentou amenizar a situação e classificou a fala como uma brincadeira. “Eu debochei na brincadeira, igual todo mundo aqui. […] Não foi como fazem com você, que às vezes é para ferir. Você acha que eu faria isso para te machucar?”, questionou.