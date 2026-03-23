Juliano Floss

Rio- O clima pesou no BBB 26. Juliano Floss e Marciele trocaram farpas na cozinha após o brother acusar a colega de jogo de espalhar mentiras.
No meio da discussão, Juliano resgatou uma situação envolvendo Jonas Sulzbach. O brother lembrou que Marciele ficou com o modelo logo depois da eliminação de Maxiane, que era próxima dela e já havia se envolvido com o brother.
Foi nesse momento que o tom subiu de vez. Irritado, o dançarino criticou a postura da sister e a chamou de “talarica”, acusando-a de incoerência entre discurso e atitudes.
Marciele não deixou barato e reagiu na hora, questionando o motivo de Juliano se incomodar com sua vida pessoal dentro do jogo.
A discussão ganhou ainda mais força quando Jonas entrou na conversa para rebater a fala. Ele negou qualquer tipo de “posse” e confrontou Juliano, defendendo que ninguém pertence a ninguém.