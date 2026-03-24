Jonas Sulzbach - Reprodução TV Globo

Jonas SulzbachReprodução TV Globo

Publicado 24/03/2026 23:46 | Atualizado 25/03/2026 08:07

Rio - Jonas Sulzbach foi o nono eliminado do "BBB 26", com 53,48% da média dos votos, após enfrentar Juliano Floss e Gabriela. O dançarino recebeu 43,49%, enquanto Gabriela teve 3,03% e permaneceu na disputa.



Nos percentuais detalhados, Jonas registrou 54,52% no Voto Único e 51,07% no Voto Torcida. Juliano ficou com 41,40% no Voto Único e 48,36% no Voto Torcida, enquanto Gabriela somou 4,08% e 0,57%, respectivamente.



O paredão também marcou números expressivos de participação do público. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o paredão registrou “a maior votação por CPF de todos os tempos, a maior votação geral desta temporada e também o maior volume de votos desde a implementação do sistema por CPF”. Ao todo, foram mais de 4 milhões de votos por CPF e mais de 353 milhões de votos no total.

Natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul, Jonas ganhou notoriedade ao conquistar o terceiro lugar no "BBB 12". Hoje, aos 39 anos, atua como empresário e compartilha conteúdos voltados ao universo fitness nas redes sociais.

Milena levou prêmio no Ganha-Ganha



A dinâmica do “Ganha-Ganha” também movimentou o programa. Milena optou por abrir mão de uma informação privilegiada e, com isso, garantiu o prêmio de R$ 20 mil durante a atividade.