Rayne Luiza diz que Pedro, do 'BBB 26', não procurou filha após nascimento - Reprodução / Instagram

Rayne Luiza diz que Pedro, do 'BBB 26', não procurou filha após nascimentoReprodução / Instagram

Publicado 24/03/2026 20:00 | Atualizado 24/03/2026 20:00

Rio - A influenciadora Rayne Luiza, ex-namorada de Pedro, do 'BBB 26', abriu uma caixa de perguntas nas redes sociais e respondeu as dúvidas mais frequentes dos seguidores sobre a filha recém-nascida, Aurora, que veio ao mundo no último dia 13 de março. Entre os assuntos mais comentados, a ausência do pai da criança dominou os questionamentos.

Sem rodeios, Rayne afirmou que não houve qualquer tentativa de contato por parte do ex ou da família dele desde o nascimento da bebê. “Minha caixinha só está dando esse tipo de pergunta. Vou responder uma vez e não vou mais tocar no assunto. Mas, não, ninguém entrou em contato, nem da família dele. Ninguém entrou em contato, nem perguntou nada e nem mandou nada. Não existe relação nenhuma”, declarou.

O término entre os dois aconteceu ainda durante a gestação, após um episódio envolvendo Pedro dentro do reality, quando ele tentou beijar à força a participante Jordana na despensa da casa. Pouco depois, ele acionou o botão de desistência.

Solteira desde o fim do relacionamento, Rayne disse que não tem interesse, neste momento, em se envolver com alguém. Segundo ela, a fase atual tem sido marcada por tranquilidade. “Não estou vivendo essa vida (de solteira), saindo, conversando e conhecendo pessoas. Está sendo tranquilo. Uma palavra que descreveria (a solteirice) é paz. A gente tem paz, não fica se incomodando e nem se preocupando com nada... Não tem ninguém ali enchendo a cabeça da gente. Então tenho paz”, afirmou.

A influenciadora também descartou, por enquanto, a possibilidade de ter mais filhos. Ela relembrou as dificuldades enfrentadas durante a gravidez e destacou que não foi um período positivo. “Não acho que está nos meus planos. Minha gravidez foi bem difícil. Não foi uma fase muito boa. Não aproveitei a minha gravidez. Passei mais estresse do que aproveitei. Tenho bastante motivo para estar traumatizada, mas não estou. Talvez, sim, no futuro, se eu conhecer uma pessoa legal. Por agora, não”, disse.

Por fim, Rayne comentou sobre a decisão de ainda não mostrar o rosto da filha nas redes sociais. A escolha, segundo ela, tem relação com segurança. “Estava esperando tomar as primeiras vacinas e, infelizmente, tem muita gente maldosa aí. Estava evitando, mas logo vocês vão conhecer a pitoquinha”, concluiu.