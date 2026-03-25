Alberto CowboyReprodução de vídeo / TV Globo
BBB 26: Alberto opina sobre futuro no jogo: 'Vou me dar mal'
Jordana questiona aliados: 'Será que existe salvação para um de nós?'
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Eliminado do 'BBB 26', Jonas revela o que rolou com Jordana embaixo do edredom
Com 53,48% da média de votos, empresário deixou o reality, nesta terça-feira (24)
Jonas Sulzbach é eliminado com 53,48% dos votos
Empresário deixou o reality no nono Paredão ao disputar permanência com Juliano Floss e Gabriela
Rayne Luiza diz que Pedro, do 'BBB 26', não procurou filha após nascimento: 'Não existe relação'
Jovem se separou do ex-participante quando ele tentou beijar Jordana sem consentimento no reality
'BBB 26' terá semana com duas eliminações; saiba quando
Programa começa a acelerar com eliminação, Prova do Líder e novo Paredão no mesmo dia
'BBB 26': 'Sincerão' é marcado por discussões e bronca de Tadeu Schmidt
Participantes tiveram que eleger o 'Chato de Galocha' da edição durante a dinâmica desta segunda-feira (23)