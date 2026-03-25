Alberto Cowboy - Reprodução de vídeo / TV Globo

Alberto CowboyReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 25/03/2026 09:00

Rio - Alberto, Jordana, Marciele analisaram o jogo do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, depois da eliminação de Jonas, na noite desta terça-feira (24). A advogada falou sobre a vivência na casa e comparou o influenciador, com quem trocou beijos no reality show.

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"Parece que, quando a gente está aqui, a gente começa a entender as coisas que realmente importam nesse jogo [...] De verdade, parece que aqui é um multiverso, um outro mundo, e eu vejo as pessoas dando valor a coisas que eu semprei abominei. Essa é a sensação que eu tenho", afirmou ela.

"Jonas tinha os defeitos dele, mas sempre foi educado com todo mundo. Um cara bom, coração bom, solícito, sempre ajudava todo mundo. Aí você olha pra outras pessoas que tão aí, pessoas sem escrúpulos", complementou. Cowboy, em seguida, disse que não conseguiria agir como os rivais. "Se eu precisar de ser dessa maneira pra me dar bem no programa, eu vou me dar mal".



Em outro momento, Alberto comentou: "Vamos ver o que, no final das contas, nos resta". "Acho que muita coisa pesou nessa reta final, foram semanas pesadas também para ele, desfavorecidas, na verdade", opinou Marciele. "Tem pesado, né? Tem pesado muito para gente porque o jogo se desenhou de uma maneira que a gente têm dois grupos que vinham na gente", apontou o Veterano.

Marciele e Cowboy, então, recordaram os conflitos entre Jonas e Gabriela, e Jordana perguntou aos aliados: "Será que existe salvação para um de nós? Para o nosso grupo, ou estamos todos na mesma?". O brother respondeu: "Cara, pela forma que o jogo se desenhou, o que vai acontecer? Eles vão continuar vindo na gente, cada hora vai um nosso para o Paredão, e, provavelmente não tem muita chance".

