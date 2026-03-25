A sister Samira segue confinada na casa do 'BBB 26' - Manoella Mello / TV Globo

A sister Samira segue confinada na casa do 'BBB 26' Manoella Mello / TV Globo

Publicado 25/03/2026 15:38

Rio - A equipe de Samira, confinada no BBB 26, se pronunciou após a participante ser alvo de comentários agressivos em uma live realizada no X na madrugada desta quarta-feira (25). De acordo com o comunicado, as falas ultrapassaram o limite da crítica e incluíram ameaças explícitas, além de menções desejando a morte da sister.

Equipe de Samira denuncia falas com desejo de morte após live no X Reprodução Instagram

Vídeos que circulam nas redes mostram um grupo de mulheres comentando o desempenho de Samira no programa. Durante a transmissão, uma das participantes diz: “Se odiar a Samira for crime, eu sou a maior criminosa que existe nesse lugar”. Em seguida, acrescenta: “Nossa, eu preciso que ela se afogue”. Outra voz reforça o tom: “Preciso que ela morra”.Diante da repercussão, a equipe destacou que esse tipo de fala não pode ser tratado como simples opinião. No posicionamento, eles afirmam que desejar a morte de alguém pode ser caracterizado como crime de ameaça, enquanto ataques recorrentes podem configurar perseguição.Ainda segundo a nota, todas as manifestações estão sendo reunidas como prova, e os advogados já deram início às medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos. "Vamos jogar limpo, com respeito e amor. É isso que a Samira quer e é isso que representa a gente", diz a mensagem publicada nas redes sociais.