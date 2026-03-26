Marciele confronta Ana Paula Renault sobre apelido 'Quinta Série'Reprodução / TV Globo
A conversa começou quando Marciele decidiu confrontar a mineira. “Agora vou te trazer pra minha realidade”, afirmou. Ana Paula, por sua vez, não demonstrou interesse em aprofundar o assunto. “Não, eu não vou deixar. Uma coisa é Quinta Série, outra coisa é pesar o clima”, rebateu.
A Cunhã insistiu em explicar seu ponto de vista. “Não vou pesar o clima, vou te explicar porque eu me meti. Você vê alguém diminuindo outra pessoa”, disse. A jornalista se defendeu: “Eu não estava diminuindo, é um apelido [...] Gata, é meme”.
Marciele manteve a crítica: “Meme ou não, eu quero deixar claro. Meme ou não, eu acho errado”. Ao perceber o afastamento da colega, completou: “Vai, foge”. Ana Paula respondeu: “Eu não estou fugindo, vocês pesam o clima”.
O clima esquentou ainda mais quando a veterana tentou justificar o uso da expressão. “Não é capacidade intelectual, é quando as brincadeiras ficam muito infantis”, explicou. Já Marciele reforçou sua posição com exemplos pessoais. “Eu não achei legal”, declarou.
A troca de farpas seguiu com provocações. “Qual bandeira iremos banalizar hoje? [...] Você está gritando muito”, disse Ana Paula. A paraense pediu para continuar a conversa: “Senta aqui [...] Você fica jogando indireta”. A jornalista recusou: “Gata, eu não vou deixar esse teatro pra você, não”.
Após a saída da mineira, Marciele continuou o desabafo. “Me poupe [...] Dentro da minha casa tem meu pai e minha mãe, Quarta e Quinta Série que me criaram. Eu vou falar que é errado e pronto”, afirmou. Em seguida, elevou o tom: “Só porque é meme virou certo? [...] Frouxa! Frouxa é ela!”.
Pouco depois, a sister foi até a área externa para retomar a discussão. “Quem voltou no assunto foi você! Eu já tinha parado com isso”, disse. Ana Paula respondeu com ironia: “75 dias, gata. Eu sei que o programa está final, para de desespero”.
Marciele negou qualquer estratégia. “Eu não estou desesperada. Você jogou a indireta ontem no sofá”, afirmou. A jornalista, então, ampliou o embate: “Eu tô há 75 dias aqui sendo barrada de cinco festas, três paredões. Você foi em quantos paredões? O que você tem feito?”.
A Cunhã tentou retomar o foco inicial. “Eu não ia estragar o momento [...] não é sobre mim”, disse. Ana Paula encerrou com uma crítica direta: “Você teve 75 dias para jogar, você não me usar agora”.
O confronto terminou com novas acusações de ambos os lados. “Tu só fica na conversa quando vai se dar bem”, disparou Marciele. Em resposta, a jornalista concluiu: “Você está passando vergonha”.
Ana Paula: "Tá sem enredo?? Vai ter que arrumar outro."— Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 26, 2026
Impressionante como sabe identificar as pequenas armadilhas que botam pra ela cair e expõe sem problema algum. Que vergonha Marciele voltar com isso de quinta serie com o defunto. #Bbb26 pic.twitter.com/o5YcLrtzZb
Ana Paula disse pra Marciele que ela está passando vergonha ao banalizar uma pauta séria ao querer problematizar o apelido 5ª série, que tem a ver com atitudes infantis. #BBB26— Central Reality (@centralreality) March 26, 2026
