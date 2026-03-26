Ex-BBB26 Pedro Espindola volta à internet e promete 'contar tudo' - Reprodução / Instagram

Ex-BBB26 Pedro Espindola volta à internet e promete 'contar tudo' Reprodução / Instagram

Publicado 26/03/2026 12:38

Rio - O ex-participante do "BBB 26", Pedro Espíndola voltou às redes sociais após deixar uma clínica psiquiátrica e afirmou que pretende "contar tudo" aos seguidores. O ambulante publicou um vídeo no Instagram Stories, nesta quarta-feira (25) e disse, que apesar de ter recebido alta, segue em tratamento.



"E aí, pessoal, deixa eu falar para vocês. Já saí da clínica, sigo em tratamento e continuo em tratamento. Daqui uns dias eu vou dar uma entrevista e vou contar o que aconteceu", declarou.



Pedro foi internado em janeiro, pouco depois de deixar o reality, onde se envolveu em uma polêmica que teve grande repercussão fora da casa. No confinamento ele tentou de beijar sem consentimento Jornada. Diante da repercussão, ele apertou o botão de desistência e saiu da atração. O apresentador Tadeu Schmidt criticou a conduta do participante e afirmou que, caso ele não tivesse desistido, seria expulso.

Ao sair, ele foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por importunação sexual, em investigação conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. O caso segue sob apuração.

A defesa sustenta que o ex-BBB possui laudo psiquiátrico e também é usuário de drogas. Após pouco mais de dois meses internado em uma clínica na região metropolitana de Curitiba, ele recebeu alta e afirmou que continua sob acompanhamento médico.

