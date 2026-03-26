Ana Paula conversa com Juliano e Samira - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Paula conversa com Juliano e Samira Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/03/2026 07:38

Rio - Ana Paula recordou a saída do SBT durante conversa com Juliano Floss e Samira, no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta quarta-feira (25). A sister explicou que na época da demissão, em 2021, ela foi alvo de notícias falsas envolvendo os bastidores do progama "Fofocalizando", do qual ela fazia parte. O assunto surgiu depois de uma suposta fala de Alberto sobre a jornalista.

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"Teve uma fake news quando eu fui demitida do SBT, que eu tinha brigado com a Flor (Fernandez), batido na maquiadora, mordido não sei quem… isso não é verdade", afirmou Ana. Em seguida, a sister disparou contra o rival no reality show. "Ele estudou ao meu respeito".

A jornalista comentou com os colegas que o caso ocorreu em 2021. "Eu fui demitida no dia em que a Marília Mendonça morreu. Tem praticamente quatro anos. Ele foi pesquisar ao meu respeito. Ele e o Brigido".

Cowboy falou que Ana Paula parecia o tipo de colega de trabalho que precisa falar mal do outro pra ser promovido. Samira distorceu a história e Ana Paula já tá dizendo que Cowboy estudou a vida dela e tá falando da sua demissão do Fofocalizando. #BBB26 pic.twitter.com/R9B3zAhqQb — Poc Mágica (@itolindoo) March 25, 2026

Ana, ainda, deixou claro que as notícias que circularam em relação à ela foram desmentidas em nota pelo SBT. "Só deram a notícia e, em 40 anos, o SBT foi lá e desmentiu palavra por palavra da nota que tinha saído. Só que a Marília Mendonça morreu e isso ficou o dito pelo não dito. Ficou muito ruim pra mim. Tanto que uns babacas pegam e falam isso", explicou.

Ana Paula contou sobre a matéria com o seu nome nos bastidores do Fofocalizando e que o SBT soltou nota desmentindo cada palavra, mas coincidiu com o falecimento da Marília Mendonça e aí ficou o 'dito pelo não dito': "Ficou muito ruim pra mim." #BBB26 pic.twitter.com/lwMJsLgb17 — Dantas (@Dantinhas) March 25, 2026

Leia a nota enviada pelo SBT na época:

A Assessoria de Comunicação informa que Ana Paula Renault, em comum acordo com o SBT, decidiu não renovar o seu contrato. A jornalista se despede da emissora após um ano e meio de uma trajetória conjunta, marcada por uma parceira de muito respeito e sucesso entre as partes.

O SBT esclarece ainda que não procedem as informações publicadas por alguns sites, de que Ana Paula teria provocado uma série de confusões nos bastidores da emissora. O canal reitera que a relação da apresentadora com o departamento comercial, com as equipes de maquiagem, de figurino, e com os colegas de palco, sempre foi excelente. Profissional multitalentosa, Ana Paula Renault decidiu seguir para outros rumos profissionais a partir desta data, mas deixa as portas abertas para retornar ao canal no futuro.

A diretoria, os integrantes do programa Fofocalizando e todos os colegas do SBT, agradecem a contribuição e a dedicação de Ana Paula Renault durante todo o tempo em que ela esteve na emissora e desejam muito sucesso e sorte em seus novos projetos.