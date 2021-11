Ana Paula Renault - reprodução do instagram

Publicado 05/11/2021 15:20

Rio - Ana Paula Renault não faz mais parte do time do 'Fofocalizando', do SBT. Segundo um comunicado enviado pela emissora, a apresentadora não quis renovar seu contrato. "A Assessoria de Comunicação informa que Ana Paula Renault, em comum acordo com o SBT, decidiu não renovar o seu contrato. A jornalista se despede da emissora após um ano e meio de uma trajetória conjunta, marcada por uma parceira de muito respeito e sucesso entre as partes", diz a nota.

A saída da ex-BBB do programa foi anunciada em meio a boatos de que ela teria tido algumas discussões nos bastidores da atração. Mas a assessoria do SBT nega a informação e ainda elogia o comportamento da loira. "O SBT esclarece ainda que não procedem as informações publicadas por alguns sites, de que Ana Paula teria provocado uma série de confusões nos bastidores da emissora. O canal reitera que a relação da apresentadora com o departamento comercial, com as equipes de maquiagem, de figurino, e com os colegas de palco, sempre foi excelente. Profissional multitalentosa, Ana Paula Renault decidiu seguir para outros rumos profissionais a partir desta data, mas deixa as portas abertas para retornar ao canal no futuro".