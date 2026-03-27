Juliano e Jordana se acusam de empurrão no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo
Logo após o impacto, os dois discutiram sobre a intenção por trás do contato físico. “Você fez de propósito”, disparou Jordana. Juliano rebateu em seguida: “Não tem que encostar nos outros, empurrar os outros para pegar [o colete]”.
Incomodada, a sister pediu a intervenção da produção e cobrou revisão das imagens. “Avaliem aí quem fez o quê”, disse.
Já no Quarto Eternidade a tensão piorou, Jordana apontou um suposto padrão de comportamento por parte de Juliano e seus aliados. “Vocês pegam de muitos e não deixam os outros escolher. Todas as vezes eu vou lá, eu pego o mesmo”, afirmou.
Juliano respondeu com ironia e também citou as câmeras do programa: “Vou falar o que vocês adoram falar: está gravado. Até porque você botou a mão na porta e botou o braço”.
AGORA: Houve um atrito entre Juliano e Jordana na hora de pegar as roupas na despensa.— Central Reality (@centralreality) March 27, 2026
Juliano diz que Jordana lhe empurrou e a sister mandou a produção avaliar quem empurrou quem. #BBB26 pic.twitter.com/aDhvFp9eqk
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