Juliano e Jordana se acusam de empurrão no 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Juliano e Jordana se acusam de empurrão no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 27/03/2026 18:00 | Atualizado 27/03/2026 18:01

Rio - Um desentendimento entre Juliano Floss e Jordana movimentou a casa do "BBB 26" nesta sexta-feira (27), pouco antes da Prova do Anjo. A dupla se chocou ao correr até a despensa para pegar os coletes da dinâmica, o que deu início a uma troca de acusações.



Logo após o impacto, os dois discutiram sobre a intenção por trás do contato físico. “Você fez de propósito”, disparou Jordana. Juliano rebateu em seguida: “Não tem que encostar nos outros, empurrar os outros para pegar [o colete]”.



Incomodada, a sister pediu a intervenção da produção e cobrou revisão das imagens. “Avaliem aí quem fez o quê”, disse.



Já no Quarto Eternidade a tensão piorou, Jordana apontou um suposto padrão de comportamento por parte de Juliano e seus aliados. “Vocês pegam de muitos e não deixam os outros escolher. Todas as vezes eu vou lá, eu pego o mesmo”, afirmou.



Juliano respondeu com ironia e também citou as câmeras do programa: “Vou falar o que vocês adoram falar: está gravado. Até porque você botou a mão na porta e botou o braço”.



Até o momento, a produção não se manifestou sobre o episódio.