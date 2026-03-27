Participantes do 'BBB 26' se assustam com barulho de tiros próximo aos Estúdios Globo Reprodução / X
Chaiany, Samira, Solange e Leandro conversavam no momento em que os disparos puderam ser ouvidos. A reação foi imediata. “Olha! Ouviram?”, questionou Chaiany. Em seguida, Samira demonstrou preocupação: “Dentro do estúdio da Rede Globo? Tá rolando tiro?”.
Ainda tentando entender a situação, Solange avaliou a possibilidade de o som vir de fora: “Pode ser assalto, pode ser na comunidade”. A hipótese se confirmou posteriormente: o barulho teria vindo de uma área próxima ao complexo de estúdios.
Assustadas, Chaiany e Samira reagiram com expressões de espanto. “Meu Deus” e “Misericórdia”, disseram.
Nas redes sociais, internautas comentaram a proximidade entre a casa do reality e comunidades da região, o que pode explicar a presença de ruídos externos em momentos de conflito.
Os brothers estão ouvindo barulho de tiro na área externa. #BBB26 pic.twitter.com/hXHwvxDjnq— Central Reality (@centralreality) March 27, 2026
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