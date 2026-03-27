Participantes do 'BBB 26' se assustam com barulho de tiros próximo aos Estúdios Globo - Reprodução / X

Participantes do 'BBB 26' se assustam com barulho de tiros próximo aos Estúdios Globo Reprodução / X

Publicado 27/03/2026 16:07 | Atualizado 27/03/2026 16:08

Rio - Um episódio inesperado movimentou a madrugada desta sexta-feira (27) dentro da casa do "Big Brother Brasil 26". Alguns participantes foram surpreendidos por barulhos de tiros enquanto estavam na área externa do confinamento, localizado nos Estúdios Globo, em Curicica, na Zona Oeste do Rio.



Chaiany, Samira, Solange e Leandro conversavam no momento em que os disparos puderam ser ouvidos. A reação foi imediata. “Olha! Ouviram?”, questionou Chaiany. Em seguida, Samira demonstrou preocupação: “Dentro do estúdio da Rede Globo? Tá rolando tiro?”.



Ainda tentando entender a situação, Solange avaliou a possibilidade de o som vir de fora: “Pode ser assalto, pode ser na comunidade”. A hipótese se confirmou posteriormente: o barulho teria vindo de uma área próxima ao complexo de estúdios.



Assustadas, Chaiany e Samira reagiram com expressões de espanto. “Meu Deus” e “Misericórdia”, disseram.



Nas redes sociais, internautas comentaram a proximidade entre a casa do reality e comunidades da região, o que pode explicar a presença de ruídos externos em momentos de conflito.