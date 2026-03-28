Alberto, Jordana e Leandro estão no paredão Reprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, está em "modo turbo" e mais um paredão foi formado na noite desta sexta-feira (27). Alberto Cowboy, Jordana e Leandro integram a berlinda e disputam a preferência do público para seguirem no jogo em busca do prêmio de mais de R$ 5 milhões. 
Como o anjo da semana é autoimune, Solange não pode ser votada. A líder Ana Paula indicou Alberto ao paredão. "Eu mando o 'Humberto' (Alberto Cowboy), que é meu embate aqui, que eu me lembre, desde sempre, e são brigas bem pesadas. Ao invés das pessoas brigarem com a gente com o que a gente tem aqui dentro, as pessoas tentam jogar com assuntos de fora, então as brigas ficam muito pesadas", justificou. 
Jordana foi a mais votada da casa, com cinco votos. Juliano e Leandro empataram em segundo lugar, com dois votos cada um. Ana, então, teve que decidir qual dos dois iria ao paredão. Ela optou por Leandro. 
Um dos emparedados deixará o reality neste domingo (29). No mesmo dia os participantes enfrentam uma nova Prova do Líder e formam outro Paredão. A eliminação seguinte acontecerá na terça (31). 
 
 