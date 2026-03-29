Milena recebe advertência da produção - Reprodução de vídeo

Milena recebe advertência da produçãoReprodução de vídeo

Publicado 29/03/2026 10:00

Rio - Revoltada, Milena decidiu se vingar dos participantes que comeram o frango e beberam o suco dela, que cumpria o Castido do Monstro, neste sábado (28). Na cozinha do "BBB 26", da TV Globo, a recreadora infantil preparou um líquido, misturando limão, sal e caldo de frango e colocou na geladeira. Devido a atitude, a sister recebeu uma bronca da produção.

Milena foi chamada ao confessionário e ganhou uma advertência. "Pegue a água que você colocou frango e jogue fora". A recreadora ficou i ndignada. "Mas eles tomaram meu suco". Ao deixar o local, ela refletiu: "Eu não deveria ter colocado o caldo do frango. Dá doença? Eu experimentei, está muito ruim".

Milena foi informada para jogar o suco com água do frango fora #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Br1iLEnd9P — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2026

No programa ao vivo, Tadeu Schmidt falou sobre o alerta feito à Milena. "Voltando a falar do líquido que a Milena preparou completamente errada essa atitude. Preparar esse líquido horroroso para enganar os colegas, não dá. A gente sabe dos riscos que isso poderia trazer para a saúde dos participantes. A gente tem uma equipe médica que está atenta a tudo e obviamente a gente não deixaria isso ir adiante. Por isso, a Milena foi advertida e ter que descartar o líquido imediatamente".