Rio - Ludmilla, de 30 anos, foi a grande atração da festa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite deste sábado (28). A cantora colocou os brothers para dançar ao som de seus maiores sucessos, como "Rainha da Favela", "Onda Diferente", "Bota" e "A Boba Fui Eu".
Ela, ainda, homenageou Chaiany com a música "Hoje", já que era aniversário da sister. "Vou cantar uma música especial, então, pra aniversariante. Acho que uma música de aniversário... É hoje!".
Chai, inclusive, cometeu uma gafe confundir o nome do 'Numanice', projeto de pagode comandado por Ludmilla, durante uma interação com a cantora. "Meu sonho era ir num 'Numance'!", disse a sister. Entre risadas, a artista corrigiu: "É 'Numanice'". "Desculpa", pediu a goiana. "Agora é Numance. Já era", brincou a artista.
No reality, Ludmilla conheceu a casa mais vigiada do Brasil e fez questão de ir votar no confessionário. O alvo dela foi a mulher, Brunna Gonçalves. As duas são mamães de Zuri. "Então, Tadeu, eu pensei muito em quem eu queria votar. É uma pessoa que me deixa muito chateada quando ela não quer fazer as coisas que eu chamo ela para fazer. Quero votar na Brunna porque ela não veio hoje comigo no BBB", afirmou.