Quitéria Chagas e Sergio Pitta - Roberto Filho / Brazil News

Quitéria Chagas e Sergio Pitta Roberto Filho / Brazil News

Publicado 29/03/2026 11:45

Rio - Quitéria Chagas usou o Instagram, neste domingo (29), para comunicar o término do relacionamento com o produtor Sergio Pitta. Os dois estavam juntos desde o meado do ano passado. Em um longo relato nas redes sociais, a rainha de bateria do Império Serrano fez revelações sobre o comportamento do, agora, ex e alertou as mulheres.

"Ao primeiro sinal de desrespeito, abuso e desvalor se livre! Quem é do meu vínculo presenciou cena pública de desrespeito, conhece além da máscara do selfie na capa de ’empresário’, nome de peso, acreditamos no valor social na ‘pseudo seriedade’ que, na real, vale de nada. Quem tem vícios é inconstante, falha caráter, manipula ao próprio interesse, não sustenta a máscara social, nunca sustentará, nem sabe viver a dois ou se relacionar; por isto não deu certo com ninguém a mais de século e não dará até querer se tratar", iniciou.

"Nunca expus este tipo de coisa, mas em tempos de tantas violações contra a mulher; nunca nos calemos!

Alertando para vocês, mulheres, não caírem em cilada! Sempre exponham os 'alecrins dourados narcisistas na capa de love bomb da manipulação', assim não terão próximas vitimas de violações emocionais, psicológicas…. Se as exs tivessem feito isto, não teria caído nesta cilada, nem perdido meu tempo", continuou.

Quitéria, então, disse que o ex gostava do valor social "plus" que ela deu a ele. "Até pedia para exibir marcá-lo, vibrava com as matérias, postava, repostava, dizia querer construir uma história comigo… vivi uma mentira, foi só momento, virou pó, excelente ator da manipulação".

"Pago minhas contas, não dependo nunca dependi. Escolhi por querer estabilidade emocional, segurança, valor, respeito... Percebeu tudo que queria em um homem, se fez pra me ganhar e depois a máscara foi caindo; fui verdadeira, intensa, inteira, constante, leal, fiel, educada... Mas não sou palhaça, tenho limites.

Se a mais de século não deu certo com ninguém já e um sinal, agora entendo as exs", complementou.

Em outro trecho do relato, a rainha destacou: "Cansei de dar moral para o alecrim, acha que vai se vangloriar porque foi meu ex e sair fazendo outras vitimas; ledo engano, retiro até o título de meu ex, foi tudo um engano e você é o próprio engano social. Mulher de alto valor jamais vai querer o resto tóxico de alguém, um ser cheio de vícios desvalores, porque um ser de vícios, já mostra uma pessoa sem valor e amor próprio, se autodestói nos excessos, compulsões e nunca será capaz de valorizar ninguém, só enxerga a si próprio e "simular love bomb momentâneo" para virar vítima de seus objetivos quando convém".

Por fim, a artista falou sobre o novo momento pessoal. "Estar solteira não quer dizer estar disponível, não sou carente, nem sou bagunça. Priorizo relação concreta, detesto perder meu tempo com gente que não sabe o que quer, engana por conquista, nos usando como objeto de desejo, coleciona relações, não sustenta nenhuma, sempre culpa a mulher não se implica e nem se responsabiliza... Isto não é opção escolha de vida, é falta de inteligência, infantilidade... Falta homem de verdade, tem muito menino e moleque, nem me perturbem, indisponível para este tipo de gente por isto encerro este ciclo".

Este foi o primeiro relacionamento de Quitéria depois da morte do marido dela, o italiano Francesco Locati, em 2023, aos 57 anos, em Milão. O empresário lutava contra um câncer neurointestinal.

Confira o relato completo de Quitéria abaixo: