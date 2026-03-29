Lima Duarte completa 96 anos - Reprodução de vídeo / Instagram

Lima Duarte completa 96 anosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/03/2026 12:27

Rio - Um dos ícones da televisão brasileira, Lima Duarte completa 96 anos, neste domingo (29). Em um relato emocionante, publicado nas redes sociais, o ator falou sobre o novo ciclo, recordou a trajetória artística, as vivências da vida pessoal e comentou o "privilégio de envelhecer com lucidez".

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"Eu tenho visto por aí imagens minhas completando 100 anos. É uma tal de inteligência artificial. Eu já não consigo mais acompanhar o avanço da tecnologia como antes. Por isso, se é artificial, eu prefiro ser natural, falar com vocês de forma real. Eu ainda não cheguei aos 100 anos. Estou fazendo 96 anos. Eu não estou ansioso para o meu centenário. Quero viver o mais devagar possível", iniciou Lima.



"Ao longo dos anos, eu falei com muita gente sobre a minha trajetória. Eu falei dos meus personagens, dos filmes, das novelas em que eu atuei, contei várias histórias; são tantas. Mas, desta vez, eu quero falar sobre o presente, quero falar sobre quem eu sou agora: um velho, Lima Duarte. Hoje eu completo 96 anos. Puxa, vida! E eu quero compartilhar com você um dos pensamentos que eu venho tendo ultimamente: o privilégio que é envelhecer com lucidez, poder lembrar do passado em detalhes", continuou.

Ele celebrou a escolha da carreira artística. "A vida me deu escolhas e só agora eu consigo ver com clareza quais escolhas eu fiz que me levaram a viver tudo que eu vivi. Uma dessas escolhas foi ser ator, um trabalho incrível, que me mostrou o mundo. Fui aplaudido, recebi prêmios, dei entrevistas, fui homenageado, faço parte do Panteão, se me permitem, dos grandes atores brasileiros. Eu falo isso com enorme orgulho e gratidão. Que honra a minha!", analisou.

O veterano também destacou as vivências longe dos holofotes: "Experimentei grandes alegrias, tristezas profundas. Tive medos enormes e coragem ainda maior que os medos. Mas foram os amores que me transformaram. Eu tive a felicidade enorme de amar e ser amado. Envelhecer lúcido é poder ter a experiência humana completa, é viver todas as fases da vida, do começo ao fim, ser um ponto de vista que testemunhou ciclos e mudanças, um ser que se adaptou a diferentes mundos por mais de nove décadas. Que sorte a minha ter saúde e lucidez para agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da minha caminhada".

O artista, por fim, agradeceu: "Muito obrigado a você que teve o seu caminho cruzado com o meu nesta epopeia que chamamos vida. E obrigado a você que está ouvindo até agora este senhor de 96 anos falando, falando, falando. Espero me reencontrar com vocês daqui a um ano. Quem sabe na Copa do Mundo de 2030, com o Brasil se sagrando campeão mais uma vez e eu, Lima Duarte, completando o centenário. Que festa seria esta, hein! Que festa! Que a sorte da lucidez nos acompanhe. Até lá!".



Nos comentários, vários famosos parabenizaram Lima. "Parabéns, meu amigo. Viva Lima Duarte . Amor e paz", desejou Sérgio Guizé. "Viva Lima Duarte!!! Que Deus te abençoe sempre", escreveu Luis Melo. "Fui às lágrimas! Que a sorte da lucidez o acompanhe e que sorte a nossa de tê-lo em nossas vidas! Parabéns e obrigada", disse Sandra Annenberg. "Que lindo esse vídeo Parabéns por toda a sua trajetória e dedicação à arte", falou Regiane Alves.

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