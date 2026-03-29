Gilberto Gil no encerramento da turnê Tempo Rei - Lucas Ramos / Brazil News

Gilberto Gil no encerramento da turnê Tempo ReiLucas Ramos / Brazil News

Publicado 29/03/2026 08:59

Rio - Gilberto Gil fez o último show da turnê "Tempo Rei", no estádio Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado (28). A apresentação emocionante teve a presença da família do artista de 83 anos e uma homenagem à Preta Gil, que morreu em julho de 2025, devido a complicações de um câncer no intestino.

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“Nós que ficamos, ficamos com muita saudade. Se ela foi, para algum lugar onde ela está, e muitos ousam dizer que: 'ela está lá agora, vendo a gente aqui falando dela'. Isso é polêmico, não se sabe. Não há garantia do que estou dizendo. Tem um amigo meu que diz: 'Ih, não vai para lugar nenhum, acaba aqui. Aqui é aqui. Se não acabar aqui, não faz sentido'. Outros dizem que vai para algum lugar. Pretinha! De qualquer maneira, lá, cá, cá ou lá, lá com você estaremos sempre”, afirmou Gil em um momento do show.

Com Fran Gil, filho de Preta, e a cantora Mãeana, mulher de Ben e nora de Gil, o artista entoou a música "Queremos Saber". Flor dividiu os vocais com o avô em "Estrela", e Bento se uniu aos dois em "A Paz". O trio Gilsons, formado por Fran, João e José, netos e filho de Gil, cantou o sucesso "Nossa Gente".

Gilberto também empolgou o público ao som de grandes hits da carreira como "Palco", "Drão", "Andar com Fé" e "Aquele Abraço". No fim do espetáculo, o veterano recebeu toda a família no palco. No Instagram, ele falou sobre o momento especial. "Há quem diga que são os Kardashians brasileiros, mas cá entre nós: não tem como comparar nada com a Família Gil".

Veja registros do show: