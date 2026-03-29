Mari Fernandez visita a Rocinha e faz show em bar na Cinelândia - Reprodução do Instagram

Mari Fernandez visita a Rocinha e faz show em bar na Cinelândia Reprodução do Instagram

Publicado 29/03/2026 10:25

Rio - Natural de Alto Santo, no Ceará, Mari Fernandez aproveitou o sábado de sol no Rio de Janeiro, neste sábado (28). Com uma blusinha do Brasil, a cantora visitou a comunidade da Rocinha, andou de mototáxi e posou para alguns cliques no local.







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"Foi sensacional", comentou ela em um vídeo publicado no Instagram Stories. Logo depois, a cantora fez um show surpresa no tradicional bar Amarelinho, na Cinelândia. No local, Mari empolgou o público com sucessos como "Saudade do Carai" e "Falta de Mim".







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Já durante a noite, a cantora se apresentou no Espaço Hall, na Zona Sudoeste. No Instagram Stories, na madrugada deste domingo (29), ela falou sobre a 'maratona' na Cidade Maravilhosa. "Foi um dos dias mais incríveis da minha vida aqui no estado do Rio de Janeiro. Estou só passando para agradecer. Não tenho palavras para falar o quanto foi sensacional".

Zé Vaqueiro na Rocinha

Zé Vaqueiro realizou um show surpresa na Rocinha, neste sábado (28). No local, o cantor subiu ao palco improvisado e cantou alguns de seus sucessos. "É bom demais ver o forró ganhando espaço no Rio de Janeiro também. A gente sabe a força que o forró tem e encontrar essa recepção aqui no Rio é incrível demais. Cheguei, vi essa energia e não tinha como ficar de fora, quis cantar junto, essa é a essência da música", comentou ele, que assim como Mari, se apresentou no Espaço Hall na última noite.