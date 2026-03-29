Pedro Espíndola - Manoella Mello / TV Globo

Pedro EspíndolaManoella Mello / TV Globo

Publicado 29/03/2026 09:35

Rio - O ex-BBB Pedro Espíndola se envolveu em uma confusão em uma barbearia em Curitiba, no Paraná, neste sábado (28). Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, ele aparece discutindo com um homem no local e, logo em seguida, ganha um tapa dele. O ex-BBB reage jogando uma bebida na pessoa. Os dois trocam agressões, mas rapidamente são separados por outras pessoas.

Pedro do bbb apanhando na barbearia aqui do lado de casa. #bbb #bbb26 pic.twitter.com/RQzPfgQBos — (@raffamazz) March 28, 2026

Dono do estabelecimento, França deu detalhes do ocorrido. "Ele veio até à barbearia, entrou sem camiseta, se identificando como Pedro, do BBB. À princípio todos ficaram contentes, tiraram fotos, fizeram vídeos. Na sequência, ele foi na geladeira, pegou uma cerveja, não pediu pra ninguém, sentou na cadeira do barbeiro, não falou nada com ninguém e um dos nossos barbeiros alertou: 'você pode, por favor, colocar a camiseta, porque a gente atende mais gente aqui. Ele ignorou", relatou ele, em entrevista ao portal Leo Dias. Dono do estabelecimento, França deu detalhes do ocorrido. "Ele veio até à barbearia, entrou sem camiseta, se identificando como Pedro, do BBB. À princípio todos ficaram contentes, tiraram fotos, fizeram vídeos. Na sequência, ele foi na geladeira, pegou uma cerveja, não pediu pra ninguém, sentou na cadeira do barbeiro, não falou nada com ninguém e um dos nossos barbeiros alertou: 'você pode, por favor, colocar a camiseta, porque a gente atende mais gente aqui. Ele ignorou", relatou ele, em entrevista ao portal Leo Dias.

"Falaram de novo, ele ignorou de novo. Até que na terceira vez, meu funcionário me mandou mensagem. Nisso, abri a câmera e vi ele fazendo gestos para a câmera. Desci, quando desci, ele tinha acendido um cigarro dentro da barbearia... Os meninos alertaram e ele simplesmente ignorou", completou. Pouco tempo depois, ele aceitou colocar a camisa.

Antes de deixar o local, o dono questionou qual seria a forma de pagamento pela cerveja e refrigerantes consumidos. "Ele falou que não ia pagar naquele momento. Falei para ele que não era assim que a gente trabalhava, que se ele pegou, tinha que pagar. Aí ele perguntou se eu não conhecia ele. 'Você sabe com quem você está falando? Sabe quem eu sou?'. Essas foram as palavras dele. Falei, não sei quem você é, mas você está no meu estabelecimento, fazendo arruaça. Foi a hora que eu parti para cima dele. Ele me tacou uma lata de refrigerante na cara".

Ainda ao portal, França informou que a polícia foi acionada. "De imediato eles vieram à barbearia, fizeram uma ronda e não acharam ele (Pedro). Eu sai com meu carro e, por acaso, achei ele na casa de um amigo. Liguei para a polícia de novo e a polícia foi até lá... A polícia puxou os atos dele, disse que não tinha nada contra ele, mas disse que ia alertar ele que estava errado. Eles pediram para eu fazer o boletim de ocorrência, e vamos nos resguardar".

Depois da confusão, a defesa de Pedro afirmou que ele passará por novas avaliações psicológicas na próxima segunda-feira (30).

Alta de clínica psiquiátrica

Recentemente, Pedro voltou às redes sociais após deixar uma clínica psiquiátrica e afirmou que pretende "contar tudo" aos seguidores. O ambulante, ainda, disse, que apesar de ter recebido alta, segue em tratamento. Ele foi internado em janeiro, pouco depois de deixar o "BBB 26".

No confinamento, Pedro tentou de beijar sem consentimento Jornada. Diante da repercussão, ele apertou o botão de desistência e saiu da atração. Fora da casa, ele foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por importunação sexual, em investigação conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. O caso segue sob apuração.