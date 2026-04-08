Ludmilla surpreende babá da filha com celular de mais de R$ 11 milReprodução / Instagram
No vídeo, a babá aparece visivelmente emocionada ao receber o mimo e reage com um abraço em Ludmilla. Ao entregar o aparelho, a cantora faz questão de agradecer pelo cuidado com a filha. "Obrigada por cuidar tão bem da nossa princesa! Você merece demais! Ganhou o iPhone 17 Pro Max que ela tanto queria", afirmou.
A repercussão foi imediata. O registro viralizou no X, antigo Twitter, e gerou uma série de comentários, dividindo opiniões entre elogios e críticas. “Olha a postura da babá no sofá e o jeito que ela abraça tranquilamente a Ludmilla. Uma pessoa que é maltratada e sem intimidade ou que não gosta do patrão não tem esse conforto e intimidade com o patrão”, opinou uma pessoa.
Usuários saíram em defesa: “Ludmilla é um doce, uma querida. A questão é que sempre irão atacar ela por absolutamente qualquer coisa, então as respostas serão sempre negativas”, escreveu outro perfil. Também houve quem ressaltasse a espontaneidade da reação da babá. “Eu reparei que a primeira coisa que ela faz é abraçar a Lud, ela só pega o celular depois… dá pra ver que é uma relação genuína”, comentou uma terceira pessoa.
Ludmilla da um iPhone 17 pro max pra babá de sua filha:— QG do POP (@QGdoPOP) April 7, 2026
“Obrigado por cuidar tão bem da nossa princesa”. pic.twitter.com/ukiugpUYhz
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