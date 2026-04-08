Ludmilla surpreende babá da filha com celular de mais de R$ 11 mil - Reprodução / Instagram

Ludmilla surpreende babá da filha com celular de mais de R$ 11 milReprodução / Instagram

Publicado 08/04/2026 14:19 | Atualizado 08/04/2026 15:01

Rio - Ludmilla compartilhou um gesto de carinho com a babá de sua filha, Zuri, fruto do relacionamento com Brunna Gonçalves. A artista publicou, nos Stories do Instagram, o momento em que surpreende a profissional com um presente de alto valor: um celular avaliado em cerca de R$ 11 mil.



No vídeo, a babá aparece visivelmente emocionada ao receber o mimo e reage com um abraço em Ludmilla. Ao entregar o aparelho, a cantora faz questão de agradecer pelo cuidado com a filha. "Obrigada por cuidar tão bem da nossa princesa! Você merece demais! Ganhou o iPhone 17 Pro Max que ela tanto queria", afirmou.



A repercussão foi imediata. O registro viralizou no X, antigo Twitter, e gerou uma série de comentários, dividindo opiniões entre elogios e críticas. “Olha a postura da babá no sofá e o jeito que ela abraça tranquilamente a Ludmilla. Uma pessoa que é maltratada e sem intimidade ou que não gosta do patrão não tem esse conforto e intimidade com o patrão”, opinou uma pessoa.

Outros criticaram: "Acho tão desnecessário esse mania de rico ficar dando presente e ficar filmando", escreveu. "Tudo q ela faz parece tão performático, absolutamente tudo!", afirmou.



Usuários saíram em defesa: “Ludmilla é um doce, uma querida. A questão é que sempre irão atacar ela por absolutamente qualquer coisa, então as respostas serão sempre negativas”, escreveu outro perfil. Também houve quem ressaltasse a espontaneidade da reação da babá. “Eu reparei que a primeira coisa que ela faz é abraçar a Lud, ela só pega o celular depois… dá pra ver que é uma relação genuína”, comentou uma terceira pessoa.

