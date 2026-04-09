Rafaella Justus - Reprodução / Instagram

Rafaella JustusReprodução / Instagram

Publicado 09/04/2026 10:33

Rio - Rafaella Justus comentou, com bom humor, sobre uma possível participação no "Big Brother Brasil". Em uma caixinha de perguntas no Instagram, aberta nesta quarta-feira (8), a jovem foi direta ao responder um seguidor sobre o assunto.

"Não pretendo, gente! E o convite também não chegou (risos)! Mas não pretendo não", afirmou.

Filha dos apresentadores Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem, de 16 anos, só poderia ser convidada para o programa a partir de uma edição futura, após atingir a maioridade.

A negativa recente contrasta com uma conversa de março, quando Rafaella falou sobre o tema ao lado de Fran Justus, mulher de seu irmão Ricardo Justus. Na ocasião, ao ser questionada sobre qual das duas teria mais chances de entrar no programa, a influenciadora respondeu sem hesitar: “Acho que eu”. Fran concordou: “Acho que você tem muito mais chance de ser convidada”.

Ainda naquele bate-papo, Rafaella comentou como seria sua postura dentro da casa. “Cara, eu não seria planta. Eu teria muito o meu lado”, disse. Fran reforçou: “Gente, vocês não veem as respostas que ela dá na internet? Ela vai lá e fala mesmo”. Rafa completou: “Falo na lata, mas com quem merece. Arrumo briga com quem merece, essa sou eu”.

