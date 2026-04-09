Marcos Oliveira - Reprodução / Instagram

Marcos Oliveira Reprodução / Instagram

Publicado 09/04/2026 14:05

Rio - Conhecido por interpretar Beiçola em "A Grande Família", Marcos Oliveira se manifestou, através do Instagram, nesta quarta-feira (8), sobre prisão do suspeito de aplicar um golpe nele, em 2022, que lhe causou um prejuízo de mais de R$ 300 mil. O ator, que vive no Retiro dos Artistas desde abril do ano passado, comentou que muitas pessoas não acreditaram ma versão dele na época.

"Vim aqui falar para vocês que o homem que me deu um golpe e fez empréstimos no meu nome e atrapalhou a minha vida deixando meu nome sujo, como eu falei muitas vezes por aqui foi preso. Muita gente idosa que nem eu sofre este tipo de golpe e eu não fui a única vítima dele. Muitos não acreditaram em mim na época do golpe, mas está aí, ele está preso", afirmou.



Na publicação, ele agradeceu a amiga e advogada Rose Scalco. "Obrigado minha amiga Rose, que atua comigo e também é minha advogada, me defende neste processo, nos de despejo que tive e também assinou como responsável para eu estar aqui no Retiro dos Artistas. Eu não tinha familiares para assinar e quem conhece sabe o quanto ela faz por mim e me dá bronca também, porque eu dou trabalho".

Ao DIA, Rose confirmou que o suspeito de aplicar o golpe financeiro em Marcos foi preso por outro delito de estelionato em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem foi detido por crimes contra idosos e empréstimos irregulares junto ao INSS.

"Ele (suspeito) já tinha um processo na época do delito do Marcos, eu descobri e usei no nosso caso. Como também enviei documentos informando o delito do Marcos e o investigado já tinha tido uma condenação em Magé pelo mesmo crime, mas por decurso do tempo foi dada a extinção da punibilidade. Agora, está preso por este processo de Nova Iguaçu", explica.

"O investigado foi preso em abril de 2025 em prisão preventiva, mas a sentença condenatória saiu agora em março de 2026", complementa. A advogada, por fim, ressalta que o processo de Marcos está "em trâmite". "Já tomei as providências cabíveis e tudo dará ainda mais robustez para o nosso caso".