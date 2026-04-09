Gonzalo Plata foi titular do Flamengo contra o Cusco, pela Libertadores - Gilvan de Souza/Flamengo

Gonzalo Plata foi titular do Flamengo contra o Cusco, pela LibertadoresGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/04/2026 09:42 | Atualizado 09/04/2026 09:42

por falta de empenho e comprometimento, o atacante equatoriano voltou a ganhar chances e tem se destacado, como na

Gonzalo Plata foi das críticas aos elogios por seu comportamento no dia a dia no Flamengo. Depois de ficar afastado do time contra o Corinthians , o atacante equatoriano voltou a ganhar chances e tem se destacado, como na vitória por 2 a 0 sobre o Cusco (Peru), na altitude, pela Libertadores.

melhora no desempenho deve-se a uma nova postura nos treinos, o que lhe rendeu novas oportunidades, segundo Leonardo Jardim.

Antes já havia contribuído com uma assistência no terceiro gol, de Lucas Paquetá, no 3 a 1 sobre o Santos, pelo Brasileirão. A, o que lhe rendeu novas oportunidades, segundo Leonardo Jardim.

"Já disse que meu objetivo é colocar Plata em bom nível, porque é um jogador internacional, de muita qualidade, boa capacidade física. Ele teve um momento difícil, que não estava em condições de ajudar a equipe. Depois da seleção (equatoriana), voltou mais inteiro, mais focado, e está mostrando seu valor. É isso que o Jardim e os torcedores querem, um Plata em bom nível pra poder ajudar o Flamengo", disse o técnico português.

Um discurso diferente de cerca de 20 dias, quando Gonzalo Plata ficou fora dos relacionados contra o Corinthians. Na ocasião, Leonardo Jardim disse que o jogador tinha "dificuldades de integração" e que precisava ter "uma concentração, uma atitude, um empenho físico grande" nas partidas.



incômodo por casos de indisciplina, como atrasos e excesso de noitadas. Diante da situação, a diretoria do Flamengo avalia a possibilidade de negociá-lo no meio da temporada, apesar de o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, dizer A bronca do comandante aconteceu por causa da falta de comprometimento de Plata. Além dos treinos, ele gerou, como atrasos e excesso de noitadas. Diante da situação, a diretoria do Flamengo, apesar de o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, dizer não ter intenção de negociá-lo

O futuro de Plata no Rubro-Negro dependerá de seu desempenho e comprometimento, assim como da possibilidade de receber propostas vantajosas após a Copa do Mundo. Afinal, ele é um nome pra6ticamente certo na convocação para o Equador.