Gonzalo Plata foi titular do Flamengo contra o Cusco, pela LibertadoresGilvan de Souza/Flamengo
Gonzalo Plata recebe elogio no Flamengo por nova postura: 'Mais focado'
Atacante equatoriano voltou a ser titular do Rubro-Negro e teve atuação elogiada
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