Leonardo Jardim tem início arrasador no comando do Flamengo - Érica Martin / Agência O Dia

Leonardo Jardim tem início arrasador no comando do FlamengoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/04/2026 12:16

seu antecessor Filipe Luís, que conseguiu no máximo seis.

O Flamengo vive grande fase sob o comando de Leonardo Jardim e chegou à sétima vitória seguida com o 4 a 0 sobre o Atlético-MG . A marca é expressiva e melhor do que a de

O Rubro-Negro venceu Santos, Fluminense, Bahia e Vitória, pelo Brasileirão; Cusco (Peru) e Independiente Medellín (Colômbia), pela Libertadores; e Vitória, pela Copa do Brasil. Foram 19 gols marcados e somente quatro sofridos.

Curiosamente, a sequência atual começou logo após a única derrota sob o comando de Leonardo Jardim e que gerou uma pequena crise. O motivo foi o fraco desempenho no 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, logo após a parada da Data Fifa.



Com isso, o técnico português igualou a marca de Tite e ficou próximo do recorde de Jorge Jesus, que tem 10 vitórias seguidas.

Agora, para alcançar o trabalho do compatriota em 2020, o Flamengo terá confrontos difíceis fora de casa na Libertadores, contra Estudiantes e Independiente Medellín. E também o clássico com o Vasco no meio, pelo Brasileirão.



A marca de Jorge Jesus

Vale ressaltar que as 10 vitórias seguidas do Flamengo com Jorge Jesus também tiveram adversários mais fracos do Campeonato Carioca. enfrentou Boavista (duas vezes), Cabofriense, Portuguesa, Bangu e Volta Redonda, assim como Botafogo.

Mas também superou Independiente Del Valle (Equador), pela Recopa, e Junior Barranquilla (Colômbia) e Barcelona de Guayaquil (Equador), pela Libertadores. A sequência do Rubro-Negro acabou com o empate em 1 a 1 com o Fluminense na final da Taça Rio.



- Flamengo 2x0 Volta Redonda - 5/7/2020 - Carioca



- Flamengo 2x0 Boavista-RJ - 2/7/2020 - Carioca



- Bangu 0x3 Flamengo - 19/6/2020 - Carioca



- Flamengo 2x1 Portuguesa - 14/3/2020 - Carioca



- Flamengo 3x0 Barcelona SC - 12/3/2020 - Copa Libertadores



- Flamengo 3x0 Botafogo - 7/3/2020 - Carioca



- Junior Barranquilla 1x2 Flamengo - 5/3/2020 - Copa Libertadores



- Cabofriense 1x4 Flamengo - 29/2/2020 - Carioca



- Flamengo 3x0 Independiente del Valle - 27/2/2020 - Recopa Sul-Americana



- Boavista-RJ 1x2 Flamengo - 22/2/2020 - Carioca

Ainda assim, os números são impressionantes, com 26 gols marcados e apenas quatro sofridos nesses 10 jogos. Jorge Jesus também conseguiu sete triunfos na campanha histórica de 2019, incluindo seis rodadas de Brasileirão e o 5 a 0 sobre o Grêmio, na semifinal da Libertadores.

A sequência de triunfos de Leonardo Jardim no Flamengo

- Atlético Mineiro 0x4 Flamengo - 27/4/2026 - Brasileirão



- Flamengo 2x1 Vitória - 23/4/2026 - Copa do Brasil



- Flamengo 2x0 Bahia - 19/4/2026 - Brasileirão



- Flamengo 4x1 Independiente Medellín - 17/4/2026 - Copa Libertadores



- Fluminense 1x2 Flamengo - 12/4/2026 - Brasileirão



- Cusco FC 0x2 Flamengo - 9/4/2026 - Copa Libertadores



- Flamengo 3x1 Santos - 5/4/2026 - Brasileirão





