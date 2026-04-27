Pedro comemora um de seus gols contra o Atlético-MG na Arena MRV - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro comemora um de seus gols contra o Atlético-MG na Arena MRVGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/04/2026 15:47 | Atualizado 27/04/2026 15:48

Pedro não descartou sua presença na Copa do Mundo. Um dos destaques da vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 4 a 0 no último domingo (26), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante celebrou seu momento no Flamengo e falou sobre a possibilidade de convocação para a Copa do Mundo.





"Fiz um jogo muito bom, individualmente, mas também coletivamente. Toda a equipe desempenhou muito bem desde o início. É claro que continuo sonhando, continuo acreditando até o último dia, até a lista final", afirmou Pedro.



“Mas o foco, como eu sempre falo, é no Flamengo, dar o meu melhor. Estando bem aqui, vou abrir a chance de ir para a Seleção. Espero poder manter isso até a convocação, porque é um objetivo que eu tenho”, completou. Leia mais: Destaque recente, Plata tem futuro indefinido no Flamengo "Fiz um jogo muito bom, individualmente, mas também coletivamente. Toda a equipe desempenhou muito bem desde o início. É claro que continuo sonhando, continuo acreditando até o último dia, até a lista final", afirmou Pedro.“Mas o foco, como eu sempre falo, é no Flamengo, dar o meu melhor. Estando bem aqui, vou abrir a chance de ir para a Seleção. Espero poder manter isso até a convocação, porque é um objetivo que eu tenho”, completou.