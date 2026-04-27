Pedro comemora um de seus gols contra o Atlético-MG na Arena MRVGilvan de Souza / Flamengo
"Fiz um jogo muito bom, individualmente, mas também coletivamente. Toda a equipe desempenhou muito bem desde o início. É claro que continuo sonhando, continuo acreditando até o último dia, até a lista final", afirmou Pedro.
“Mas o foco, como eu sempre falo, é no Flamengo, dar o meu melhor. Estando bem aqui, vou abrir a chance de ir para a Seleção. Espero poder manter isso até a convocação, porque é um objetivo que eu tenho”, completou.
Ainda sem oportunidades na seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, o atacante já foi citado pelo treinador em convocação anterior, quando lamentou a lesão do jogador: “Pedro também tem o perfil. Infelizmente, se lesionou. Podia ser uma boa oportunidade para ele estar aqui hoje. Que ele possa se recuperar bem e estar na convocação”.
A convocação para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio, e a estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium. A seleção ainda enfrentará Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24.
Pedro é atualmente o artilheiro do Flamengo. O atacante soma 15 gols e quatro assistências em 24 jogos, sendo 18 como titular. No Campeonato Brasileiro, é o vice-artilheiro, com sete gols, atrás apenas de Kevin Viveros, que tem oito.
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