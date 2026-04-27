Gonzalo Plata é jogador do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Outros nomes do setor ofensivo também podem deixar o clube. Everton Cebolinha tem contrato até o fim de 2026 e, sem renovação, poderá assinar um pré-contrato com outra equipe no meio do ano. O Flamengo também não descarta a saída de Luiz Araújo.
Plata foi um dos destaques na vitória por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo (27), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando em sua posição de origem, o equatoriano marcou o segundo gol da equipe, aos 31 minutos do primeiro tempo. O atacante não balançava as redes desde a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na estreia da competição, em 28 de janeiro.
Contratado em agosto de 2024 junto ao Al-Sadd, do Catar, por cerca de R$ 52 milhões, Plata soma 18 jogos na temporada, sendo 11 como titular, com dois gols e uma assistência. O jogador é peça praticamente garantida na convocação do técnico Sebastián Beccacece, da seleção equatoriana, para a Copa do Mundo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.