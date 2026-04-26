Leonardo Jardim exaltou a qualidade coletiva do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim exaltou a qualidade coletiva do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/04/2026 23:06

Minas Gerais - Um dos destaques do Flamengo na goleada sobre o Atlético-MG por 4 a 0, em Minas Gerais, o atacante Gonzalo Plata recebeu elogios do treinador Leonardo Jardim. No começo da passagem do português, o equatoriano perdeu espaço por questões extracampo. O treinador reforçou que nunca foi cético em relação ao talento de Plata.

"Já falei anteriormente das qualidades do Plata e também da primeira fase que a integração dele não estava dentro daquilo que a gente pretendia. Desde o momento que ele integrou às ideias do grupo em termos de trabalho e de atitude, o talento está lá. Conheço o Plata desde os tempos de Sporting, é um jogador que já sigo e sei das qualidades", afirmou.

Leonardo Jardim preferiu exaltar a qualidade coletiva do elenco do Flamengo a reforçar destaques individuais. Além de Plata, Arrascaeta e Pedro balançaram as redes em Belo Horizonte.

"Para mim, o importante é a atuação da equipe, é a equipe que a gente propõe, a atitude que os jogadores têm com os adversários, no respeito aos times defensivos e também no respeito aquilo que são as nossas ideias. E jogar todos os jogos de forma a sair vencedor. Foi isso que fizemos. Depois, os resultados positivos e a sequência do trabalho... no futebol não existe troféus individuais, existem troféus coletivos. É para isso que trabalhamos e é nisso que estou focado", disse.