Leonardo Jardim exaltou a qualidade coletiva do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Leonardo Jardim cita reviravolta de Plata e reforça: 'Sempre soube das qualidades'
Equatoriano fez um dos gols da goleada do Flamengo sobre o Atlético-MG
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Equatoriano fez um dos gols da goleada do Flamengo sobre o Atlético-MG
Plata destaca bom momento do Flamengo: 'Chegar mais perto da liderança'
Rubro-Negro está na segunda colocação no Brasileiro
Flamengo tem primeiro tempo arrasador e goleia o Atlético-MG em Belo Horizonte
Pedro, duas vezes, Plata e Arrascaeta marcaram para os cariocas
Em busca de mais uma vitória, Flamengo está escalado para encarar o Atlético-MG
Rubro-Negro vem de seis resultados positivos seguidos em 2026
Flamengo tem em maio sequência de jogos longe da torcida no Maracanã
Rubro-Negro só tem um compromisso em casa dos próximos sete em três competições
Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalações e mais informações
Rubro-Negro segue na busca pela liderança do Brasileirão enquanto Galo quer se afastar da degola
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