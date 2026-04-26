Flamengo de Leonardo Jardim terá sequência fora de casa por Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo de Leonardo Jardim terá sequência fora de casa por Brasileiro, Libertadores e Copa do BrasilGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/04/2026 15:28

maratona como visitante começa com o Atlético-MG, neste domingo (26) às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão, e vai até 17 de maio em três competições.

Flamengo terá uma sequencia ingrata nas próximas semanas, com apenas um jogo no Maracanã, no clássico com o Vasco, e outros seis longe do Rio. Aàs 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão, e vai até 17 de maio em três competições.

Já na quarta-feira (29), o elenco rubro-negro viaja à Argentina para enfrentar o Estudiantes, pela terceira rodada da Libertadores. E depois de jogar no Rio o clássico, serão quatro jogo em sequência longe da torcida.



Ainda pela competição sul-americana, a viagem será para a Colômbia, contra o Independiente Medellín, no dia 7, pode encaminhar a classificação e o primeiro lugar no grupo. Já pelo Brasileirão, o Flamengo será visitante contra o Grêmio, em 10 de maio, e Athletico-PR, dia 17, na busca pela liderança.



No meio desses dois confrontos, o time de Leonardo Jardim visita o Vitória em busca da vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Neste confronto, um empate já será suficiente por causa da vitória por 2 a 1 na ida, no Rio.



E, depois dessa sequência como visitante, o Rubro-Negro pelo menos terá quatro jogos no Maracanã. Inclusive o clássico com o Palmeiras, que pode valer a liderança do Brasileirão.

