Saúl e Caíque Gonçalves em lance polêmico pela Copa do Brasil - Reprodução / Premiere

Saúl e Caíque Gonçalves em lance polêmico pela Copa do BrasilReprodução / Premiere

Publicado 25/04/2026 10:55

Rio - A Comissão de Arbitragem da CBF concluiu a análise dos lances polêmicos da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Vitória, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil. De acordo com Paulo Caravina, analista de arbitragem do Estadão, o parecer técnico apontou um erro capital em favor do Rubro-Negro carioca: o meia Saúl deveria ter sido expulso por conduta violenta após uma cotovelada em Caíque Gonçalves.



Além do lance de Saúl, outros dois momentos foram revisados. A jogada envolvendo Luiz Araújo foi classificada como passível de cartão amarelo, enquanto o contato entre Arrascaeta e Ramon foi interpretado como acidental, sem necessidade da marcação de falta.



Apesar da admissão do erro na não expulsão do jogador flamenguista, o árbitro Anderson Daronco não sofrerá punições. A comissão entendeu que os lances foram decisões interpretativas de campo, mantendo o juiz escalado para as próximas rodadas.



Com o resultado construído no Maracanã, o Flamengo joga pelo empate na partida de volta para garantir a classificação. O reencontro acontece no dia 14 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

