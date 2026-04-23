Evertton Araújo comemora gol contra o Vitória, pela Copa do Brasil - Gilvan de Souza/Flamengo

Evertton Araújo comemora gol contra o Vitória, pela Copa do BrasilGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/04/2026 18:45

Rio - Muito comentado pelo seu aumento de produção nos últimos jogos, Evertton Araújo vive seu melhor momento no Flamengo de Leonardo Jardim. Elogiado pelo treinador português por sua evolução física e técnica, o volante rubro-negro vem 'dando conta do recado' com as ausências de Pulgar e Jorginho.

Por conta das lesões do chileno e do ítalo-brasileiro, Evertton embalou uma sequência de seis partidas como titular. Na última delas, o triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, pela Copa do Brasil , o volante de 23 anos marcou um golaço para abrir o placar e selar a boa fase.

Na comemoração, o garoto do Ninho pulou a placa de publicidade e correu na direção do setor norte do Maracanã para beijar o escudo e saudar a torcida. Em entrevista à "Flamengo TV", após o jogo, o volante celebrou a bola na rede e quase se emocionou ao agradecer o carinho dos rubro-negros.

"O gol foi muito bonito. É gratificante demais, fico muito feliz porque trabalhei muito para chegar aqui. Se eu ficar falando, vou até me emocionar. De verdade mesmo, fico contente com o reconhecimento da torcida. É sempre bom as pessoas estarem reconhecendo o nosso trabalho. Tenho certeza que é isso que está me fazendo evoluir cada vez mais dentro de campo", disse Evertton Araújo.

O Flamengo volta a campo no domingo (26), às 20h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão, no qual o Mais Querido ocupa a 2ª colocação, seis pontos atrás do líder Palmeiras, que tem um jogo a mais.