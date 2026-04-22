Comemoração de Pedro em Flamengo x Vitória - Adriano Fontes/CRF

Comemoração de Pedro em Flamengo x VitóriaAdriano Fontes/CRF

Publicado 22/04/2026 23:32 | Atualizado 22/04/2026 23:33

Rio - O Flamengo bateu o Vitória por 2 a 1 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil de 2026. Evertton Araújo abriu o placar, mas Erick marcou para o time visitante logo na sequência. O Rubro-Negro Carioca cresceu na reta final do primeiro tempo e criou várias chances, mas só conseguiu anotar o segundo gol na etapa complementar, com Pedro. O Leão chegou a marcar no segundo tempo, mas o assistente levantou a bandeira ao pegar o impedimento.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 14 de maio, a partir das 21h30, no Barradão. Com o resultado no jogo desta quarta-feira (22), o Flamengo pode até empatar para avançar na Copa do Brasil.

Agora, o foco do Rubro-Negro está no Brasileirão. O Fla vai enfrentar o Atlético-MG no domingo (26), a partir das 20h30, na Arena MRV.

O jogo

O primeiro tempo foi bom no Maracanã e começou animado. Logo aos dez minutos, o Flamengo abriu o placar com Evertton Araújo. Ele arriscou de fora da área, o goleiro ainda tocou na bola, mas não conseguiu impedir o bonito gol do volante.

O Vitória, porém, respondeu rápido e deixou tudo igual aos 11. Após um cruzamento, Léo Ortiz fez o corte parcial, mas a bola sobrou para Erick, que estava dentro da área. Sem deixar a bola cair, o camisa 33 soltou a bomba de primeira para deixar tudo igual. Uma pintura no Maracanã.

Depois disso, o que se viu foi um Vitória que não se intimidou. O Leão até encerrou a primeira etapa com menos posse (45% contra 55% do Fla, de acordo com o 'Sofascore'), mas em determinados momentos conseguiu tocar a bola e evitar que o Flamengo crescesse. O Rubro-Negro Carioca, por sua vez, encontrava dificuldade para se impor com aquele forte ritmo dos últimos jogos.

O cenário mudou na reta final do primeiro tempo. Isso porque o Flamengo cresceu muito na partida e empilhou chances perigosas. A principal veio aos 48 minutos, quando Everton Cebolinha teve uma oportunidade de frente para o goleiro e dentro da área, mas Lucas Arcanjo brilhou para salvar os visitantes.

No retorno do intervalo, o Flamengo foi para cima do Vitória e voltou a ficar em vantagem no placar. Bruno Henrique recebeu a bola pelo lado esquerdo e fez o cruzamento na medida para Pedro completar de cabeça aos sete minutos.

A equipe de Leonardo Jardim sentiu o bom momento e não deixou o Vitória respirar neste início de segundo tempo. Não por acaso, a primeira escapada do adversário só veio por volta dos 15 minutos, mas Matheuzinho finalizou sem perigo.

O Flamengo passou muito perto de ampliar aos 19 minutos. Arrascaeta recebeu a bola, entrou na área e finalizou cruzado. Lucas Arcanjo conseguiu dar um leve toque, e a bola explodiu no travessão. Aos 36, o uruguaio teve outra grande chance, mas dessa vez isolou.

A equipe de Leonardo Jardim foi superior durante todo o segundo tempo só levou realmente um susto depois do intervalo. Após cobrança de falta, Luan Cândido apareceu para balançar a rede, mas o assistente assinalou o impedimento.