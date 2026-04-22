Emerson Royal em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Emerson Royal em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/04/2026 16:22

O Flamengo tende a jogar muito modificado na partida desta quarta-feira (22) contra o Vitória, às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, pela Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim mais uma vez pretende seguir com o rodízio no elenco e poupar quase todos os titulares, o que será nova oportunidade para os reservas mostrarem serviço, como Emerson Royal.



O lateral vê como positiva essa troca de jogadores na equipe.



“Nosso elenco é muito forte. Então, cada posição tem dois, três jogadores de muita qualidade que podem jogar todos os jogos. Então, ele (Jardim) enxergar isso e poder dar essa rodagem no grupo é muito importante, não só para os jogadores, mas para o Flamengo, porque uma hora vai precisar”, disse em entrevista à Flamengo TV.



O desejo de Emerson Royal na Copa do Brasil

A estreia na Copa do Brasil de 2026 também marcará a busca por mais um título na temporada. Apesar de a competição não ter a mesma importância para o Flamengo do que Libertadores e Brasileirão, Emerson Royal ressalta a necessidade de lutar por mais uma conquista.



E, pessoalmente, ele tem um desejo ainda maior em ser campeão do torneio de mata-mata, como explica:



“A Copa do Brasil, para mim, é um campeonato muito importante, porque eu disputei pouco e acabei não ganhando. É um título que eu quero muito também", avisou.



O lateral disputou apenas três vezes a Copa do Brasil. Em 2017, pela Ponte Preta, entrou em campo apenas em um jogo na segunda fase, no 1 a 1 com o Cuiabá. Já na temporada seguinte, foram cinco jogos pela equipe de Campinas, com duas vitórias e três empates.



E em 2025, em seu primeiro ano de Flamengo, Emerson Royal entrou no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, no confronto de oitavas de final no qual o time foi eliminado nos pênaltis.



“Com certeza, a gente sabe que com a camisa do Flamengo, sempre é assim, né? Sempre que a gente entra em campo, tem essa vontade de ganhar. Para a gente não tem título mais ou menos. Todo título para a gente é importante.”