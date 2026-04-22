Emerson Royal em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Emerson Royal aprova rodízio no Flamengo e cita importância da Copa do Brasil
Lateral disputará o torneio pela quarta vez, a segunda pelo Rubro-Negro
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