Nesta temporada, Evertton Araújo soma uma assistência em 17 jogos pelo Flamengo, 14 como titularGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Volante do Flamengo, Evertton Araújo valorizou a disputa no setor e comemorou as oportunidades que tem recebido sob o comando de Leonardo Jardim. O meio-campista, que foi titular nos últimos jogos, acumulou boas atuações e se consolidou como forte opção para o treinador.
"Agradeço a Deus pelas chances que tenho recebido. Fico muito feliz por estar evoluindo, por poder ajudar cada vez mais. Todos os volantes são muito qualificados. Quem for o escolhido vai dar conta do recado", disse o jogador, após a vitória sobre o Bahia, no Maracanã.
Ele ainda revelou dicas de Jorginho, experiente companheiro de posição: "Eu sou um cara que sempre gosto de perguntar o que tenho que fazer. Converso muito com o Jorginho. Ele me passa muitas dicas de como fazer o jogo andar para frente. Com certeza, isso me ajuda a melhorar".
Em 2026, Evertton Araújo soma uma assistência em 17 jogos pelo Flamengo, sendo 14 como titular. O próximo compromisso será contra o Vitória, nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil.