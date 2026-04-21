Nesta temporada, Evertton Araújo soma uma assistência em 17 jogos pelo Flamengo, 14 como titular - Gilvan de Souza / Flamengo

Nesta temporada, Evertton Araújo soma uma assistência em 17 jogos pelo Flamengo, 14 como titularGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/04/2026 09:58

Rio - Volante do Flamengo , Evertton Araújo valorizou a disputa no setor e comemorou as oportunidades que tem recebido sob o comando de Leonardo Jardim. O meio-campista, que foi titular nos últimos jogos, acumulou boas atuações e se consolidou como forte opção para o treinador.

"Agradeço a Deus pelas chances que tenho recebido. Fico muito feliz por estar evoluindo, por poder ajudar cada vez mais. Todos os volantes são muito qualificados. Quem for o escolhido vai dar conta do recado", disse o jogador, após a vitória sobre o Bahia, no Maracanã

Ele ainda revelou dicas de Jorginho, experiente companheiro de posição: "Eu sou um cara que sempre gosto de perguntar o que tenho que fazer. Converso muito com o Jorginho. Ele me passa muitas dicas de como fazer o jogo andar para frente. Com certeza, isso me ajuda a melhorar".