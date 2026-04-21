Em 2026, Pedro soma 12 gols e quatro assistências em 22 jogos pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Pedro conta como superou imbróglio com Filipe Luís no Flamengo: 'Tudo resolvido'
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