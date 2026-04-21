Em 2026, Pedro soma 12 gols e quatro assistências em 22 jogos pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Em 2026, Pedro soma 12 gols e quatro assistências em 22 jogos pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/04/2026 14:28

"Esse assunto já passou, eu já dou como encerrado. Eu pude conversar com ele, o chamei para conversar e tirar qualquer tipo de problema. Cada um assumiu as suas responsabilidades, os seus erros, e tudo ficou muito bem resolvido. Mas claro que naquele período foi um tempo difícil, onde eu tive que dar a volta por cima e me reerguer", disse o jogador, em entrevista ao site 'ge'.

"Mas eu já passei por tanta coisa que aquilo foi só mais uma que pude superar, vencer. Graças a Deus está tudo resolvido, desejo sempre o melhor para o Filipe, que tenha sucesso na carreira de treinador, assim como teve na de jogador", completou.

O centroavante rasgou elogios a Leonardo Jardim, atual técnico rubro-negro: "Ele tem me dado liberdade para fazer aquilo que sei fazer bem. É um cara que me passou muita confiança e também tem me dado sequência de jogo. Para qualquer jogador, isso é fundamental".