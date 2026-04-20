Saúl em ação pelo Flamengo - André Durão / ge

Saúl em ação pelo FlamengoAndré Durão / ge

Publicado 20/04/2026 08:35

2 a 0, no entanto, o espanhol revelou que seu filho do meio está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Rio - Em seu retorno aos gramados neste último domingo (19), Saúl concedeu uma assistência para o segundo gol do Flamengo no Maracanã, contra o Bahia, logo no primeiro toque na bola. Após a vitória por, no entanto, o espanhol revelou que seu filho do meio está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O jogador, que não atuava desde dezembro de 2025 devido a uma cirurgia no calcanhar esquerdo, desabafou sobre o peso emocional de entrar em campo em meio ao problema de saúde na família.

"Muito feliz de poder voltar. Tive sorte, porque minha filha veio me ver depois de tanto tempo. Não está sendo fácil para mim, porque meu filho do meio está na UTI, dormiu os últimos três dias no hospital, e tive que jogar hoje. Foi pesado, mas consegui desfrutar. E ver minha filha me deixa contente", declarou o atleta à "Globo".

A partida marcou o fim de um hiato de quatro meses para o espanhol, cujo último jogo havia sido a final da Copa Intercontinental contra o PSG. O processo de reabilitação física exigiu paciência e resiliência mental.

"Cada vez me sinto melhor. Fiquei fora quatro meses, vendo meus companheiros treinando tão perto e não podendo estar com eles. Não foi fácil mentalmente", admitiu, minimizando as dores remanescentes que os médicos projetam por ainda dois ou três meses.



Agora sob o comando de Leonardo Jardim, Saúl entra em uma disputa acirrada por vaga no meio-campo com nomes como De la Cruz, Jorginho e Paquetá. Para o camisa 8, contudo, o foco imediato transcende a titularidade.

"Muitos me perguntam sobre a concorrência, mas estou aqui para desfrutar dos jogos, dos treinamentos. não pensei ainda sobre a posição que vou jogar, a vaga, só me preocupei com a questão de saúde. Estou em boas condições e vamos falar sobre onde posso jogar e ajudar a equipe", concluiu.