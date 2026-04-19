Arrascaeta abriu o placar em Flamengo 2x0 BahiaAdriano Fontes/Flamengo
Após homenagem, Arrascaeta enaltece Oscar Schmidt: 'Fenômeno'
Uruguaio também mandou um abraço para amigos e familiares do Mão Santa
Após homenagem, Arrascaeta enaltece Oscar Schmidt: 'Fenômeno'
Uruguaio também mandou um abraço para amigos e familiares do Mão Santa
Com homenagem de Arrascaeta a Oscar Schmidt, Flamengo vence o Bahia no Maracanã
Uruguaio anotou o primeiro gol do jogo; na etapa complementar, Lucas Paquetá ampliou a vantagem
Veja os relacionados do Flamengo para enfrentar o Bahia
As duas equipes vão se enfrentar neste domingo (19), a partir das 19h30, no Maracanã
Mudanças na rotina e cobranças nos treinos: como Jardim mudou o ambiente no Flamengo
Treinador conseguiu tranquilizar o clube e engatou sequência de quatro vitórias
Flamengo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem
Rubro-Negro chega embalado por quatro vitórias consecutivas
Flamengo aposenta camisa 14 do basquete em homenagem eterna a Oscar Schmidt
No futebol, Arrascaeta deixará a 10 para vestir a 14 neste domingo (19)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.