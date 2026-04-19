Arrascaeta abriu o placar em Flamengo 2x0 Bahia - Adriano Fontes/Flamengo

Arrascaeta abriu o placar em Flamengo 2x0 BahiaAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 19/04/2026 21:52

Rio - Arrascaeta foi um dos protagonistas da vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2 a 0 no Maracanã, neste domingo (19), pelo Brasileirão. Autor do primeiro gol, o uruguaio usou a 14 como parte das homenagens a Oscar Schmidt. Depois de marcar, ele tirou a camisa e mostrou o número para a torcida. Logo depois, pegou uma bola para fazer um arremesso, como no basquete. Na entrevista após o jogo, ele enalteceu o Mão Santa e mandou um grande abraço a amigos e familiares.

"Um jogo que era muito importante para nós vencer dentro de casa, continuar na parte de cima da tabela. E queria aproveitar também para mandar um grande abraço para todas as familiares e amigos de Oscar nesse momento tão difícil. Tinha colocado na minha cabeça tentar fazer o gol para retribuir, aumentar um pouco mais essa homenagem, esse momento tão especial. Fico feliz de poder compartilhar com todo o pessoal aqui nesse momento que vai ficar marcado", disse Arrascaeta, ao 'Premiere'.

"Simplesmente só para retribuir, homenagear um fenômeno como foi o Oscar. E não só dentro do campo, mas fora do campo também", completou ao ser perguntado sobre o arremesso.

O Fla soma 23 pontos e ocupa a segunda posição do Brasileirão. Agora, a equipe de Leonardo Jardim foca na Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Vitória na próxima quarta-feira (22), a partir das 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase.