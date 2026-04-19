Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo

O Dia
Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Bahia no Maracanã, neste domingo (19), a partir das 19h30, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jorginho e Pulgar, que se recuperam de lesão, seguem fora. Outra ausência é Carrascal, suspenso.
O colombiano foi julgado pelo Pleno do STJD, que reduziu a punição de quatro para dois jogos de suspensão, pela expulsão na Supercopa Rei, contra o Corinthians. Posteriormente, a Quinta Comissão Disciplinar puniu Carrascal com duas partidas de suspensão pelo vermelho no clássico com o Fluminense.
Veja os relacionados
GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.
DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.
MEIAS: De Arrascaeta, De La Cruz, Evertton Araújo, Lucas Paquetá, Saúl.
ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.