Leo OrtizAdriano Fontes/Flamengo
"É óbvio que tudo aqui é muito caótico, o bom e o ruim são maximizados. Temos que saber lidar com isso. Foi o primeiro momento mais conturbado que vivi neste início de ano, por vários motivos, alguns por culpa minha, outros pelo que aconteceu. Mas nunca tirei minha responsabilidade, continuei trabalhando, focado. Sei o nível que posso entregar. Não estava 100% contente. Não era para tudo isso (a pressão em 2026), mas também não estava perto do que imagino e do que me cobro", disse o zagueiro.
O início de temporada do Flamengo não agradou a torcida. O Rubro-Negro perdeu a Supercopa Rei para o Corinthians e a Recopa Sul-Americana para o Lanús. Léo Ortiz, que retornava de lesão, recebeu críticas por conta da forma física.
A oscilação também resultou na demissão de Filipe Luís. Após a saída, Leonardo Jardim assumiu o comando da equipe. Ortiz comparou os trabalhos e comentou o início do novo treinador.
"É um pouco diferente, foi diferente no começo, mas tem coisas parecidas. Como ele (Jardim) falou, quer um time mais direto, mais vertical, e isso já dá para ver em campo. O time está se adaptando bem. Grandes jogadores se adaptam rápido. Temos muito a evoluir, mas estamos felizes com o crescimento. O Jardim dá confiança, roda o elenco e cobra alto nível no dia a dia", afirmou.
Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo soma dez jogos, com sete vitórias, dois empates e uma derrota. O português também conquistou o Campeonato Carioca. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, e lidera seu grupo na Libertadores.
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