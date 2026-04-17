Danilo no jogo entre Flamengo e Independiente Medellín

Rio - Depois de uma dura derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 0 no dia 2 de abril, o Flamengo engatou uma sequência de quatro vitórias e de boas atuações na temporada. Em entrevista na zona mista do Maracanã após a goleada do Rubro-Negro sobre o Independiente Medellín por 4 a 1, Danilo apontou um "passo em falso" diante do Massa Bruta.
No período, além do triunfo sobre o time colombiano por 4 a 1 na quinta-feira (16), o Flamengo venceu: o clássico com o Fluminense pelo placar de 2 a 1, em 12 de abril; o Cusco por 2 a 0, no dia 8; e o Santos por 3 a 1, no dia 5.
"Ali contra o Bragantino foi um passo em falso da trajetória. É normal de se acontecer, mas precisam ter as correções justas e rápidas para que a gente não saia tanto da rota, foi o que a gente tentou fazer ali internamente nos treinos, nas conversas. Conseguimos demonstrar em campo que, como eu disse, foi um passo em falso", analisou Danilo.
"A gente espera que não volte a acontecer ou o mais distante possível um do outro para que a gente possa ter tranquilidade e linearidade nas apresentações e, assim, fazer o máximo de pontos possível", completou. 
O jogo contra o Bragantino foi a única derrota do Flamengo sob o comando do técnico Leonardo Jardim. O Flamengo teve uma atuação muito ruim, o placar poderia ter sido ainda mais elástico, e Danilo falou em "vergonha" na entrevista depois daquela partida.
Agenda
Embalado com quatro vitórias consecutivas, o Flamengo voltará a campo no domingo (19). O Rubro-Negro vai encarar o Bahia no Maracanã, a partir das 19h30, pelo Campeonato Brasileiro.