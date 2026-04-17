Manuel Neuer, goleiro do Bayern de MuniqueAlex Grimm / Getty Images North America / Getty Images via AFP
"Não foi uma tarefa fácil. Foi um jogo equilibrado, eles são um time forte. Foi muito difícil jogar contra eles. No final, marcamos nossos gols com facilidade, em uma bola parada e um chute de fora da área, porque somos muito perigosos na frente do gol e marcamos muitos gols. Isso foi crucial", disse.
O atleta também mencionou que o duelo foi "equilibrado". "Também precisamos de um momento decisivo em uma ou duas situações para realmente vencer este jogo. Eles eram um time muito forte, foi muito equilibrado", afirmou.
Após ter ganhado a Libertadores 2025, o Flamengo garantiu a vaga para a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes, em 2029.
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