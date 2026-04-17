Manuel Neuer, goleiro do Bayern de MuniqueAlex Grimm / Getty Images North America / Getty Images via AFP

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Rio — O goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer, relembrou o jogo contra o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Em entrevista transmitida pela "TNT Sports", o jogador destacou a dificuldade no confronto, que aconteceu no último mês de junho e terminou com vitória dos alemães por 4 a 2.
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Disputa de bola entre jogadores do Flamengo e Bayern de Munique na partida do último mês de junho - Gilvan de Souza / Flamengo
Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique - Alex Grimm / Getty Images North America / Getty Images via AFP

"Não foi uma tarefa fácil. Foi um jogo equilibrado, eles são um time forte. Foi muito difícil jogar contra eles. No final, marcamos nossos gols com facilidade, em uma bola parada e um chute de fora da área, porque somos muito perigosos na frente do gol e marcamos muitos gols. Isso foi crucial", disse.

O atleta também mencionou que o duelo foi "equilibrado". "Também precisamos de um momento decisivo em uma ou duas situações para realmente vencer este jogo. Eles eram um time muito forte, foi muito equilibrado", afirmou.
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Na ocasião, ainda comandado por Filipe Luís, o Rubro-Negro lutou, mas esbarrou em erros individuais que custaram o resultado. Gerson e Jorginho marcaram os gols do time brasileiro. Pulgar (contra), Harry Kane (duas vezes) e Goretzka balançaram a rede para a equipe de Vincent Kompany.

Após ter ganhado a Libertadores 2025, o Flamengo garantiu a vaga para a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes, em 2029.