Camisa Flamengo & Shopee 2026 - Divulgação / Flamengo

Camisa Flamengo & Shopee 2026Divulgação / Flamengo

Publicado 16/04/2026 20:00

Rio - Mirando a parcela da torcida que busca produtos oficiais a preços competitivos, o Flamengo divulgou, nesta quinta-feira (16), um novo item em sua linha licenciada. Desenvolvida em conjunto com a Shopee, a camisa celebra o tetracampeonato da Libertadores (2025) e entra no catálogo com um valor a partir de R$ 92,40, uma cifra bem distante dos padrões de uniformes de jogo, que chegam até R$ 700 nas lojas oficiais.



O design do modelo aposta na memória afetiva do torcedor: o dorso exibe quatro estrelas que acompanham as datas das glórias continentais (1981, 2019, 2022 e 2025). Para Felipe Piringer, diretor de marketing do marketplace, a venda exclusiva via aplicativo e site reforça o papel do e-commerce em encurtar a distância entre o clube e o público, oferecendo conveniência e acessibilidade.

A movimentação comercial é respaldada pelo sucesso da parceria iniciada no último ano. Desde que a marca passou a estampar o uniforme rubro-negro, a procura pelo termo "Flamengo" saltou 30% na plataforma. O mapeamento de vendas mostra que, embora a capital fluminense concentre a maior demanda, estados como Minas Gerais e São Paulo mostram-se mercados vitais, aparecendo com forte participação na pesquisa.



Na visão de Marcos Senna, diretor comercial do clube, a iniciativa é um gesto direto de escuta ao torcedor que reside por todo o país. Ao posicionar um produto legítimo na casa dos dois dígitos, o Flamengo também estabelece uma barreira competitiva contra a pirataria.