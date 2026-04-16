Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/04/2026 07:35

O Flamengo joga contra o Independiente Medellín, da Colômbia, nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, pela 2ª rodada da Copa Libertadores. O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo na competição e quer seguir com a boa fase para retomar a liderança do grupo A, assumida pelo Estudiantes, que venceu o Cusco na última terça-feira (14).

Onde assistir

O jogo terá transmissão na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Provável escalação do Rubro-Negro

O técnico Leonardo Jardim pode ter os retornos de Saúl, que ainda não atuou em 2026, e Cebolinha, lesionado desde o início de abril. Ambos estão disponíveis para serem relacionados. No entanto, Jorginho e Pulgar estão entregues ao departamento médico.



Portanto, a equipe deve ir a campo com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Como chega o Independiente Medellín

O time tem quatro vitórias, três empates e três derrotas nos últimos 10 jogos, ocupando a 14ª colocação do Campeonato Colombiano, que tem 20 clubes. O técnico Alejandro Restrepo deve repetir a escalação da estreia na Libertadores, contra o Estudiantes, em jogo que terminou 1 a 1.

Sendo assim, a provável escalação inicial da equipe será: Eder Chaux, Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortíz e Frank Fabra; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna e John Montano; Francisco Chaverra e Francisco Fydriszewski.

Arbitragem

Árbitro: Andres Matonte (Uruguai)

Assistentes: Martin Soppi (Uruguai) e Pablo Llarena (Uruguai)

VAR: Antonio Garcia (Uruguai)