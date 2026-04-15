Carrascal levou gancho por causa da expulsão na Supercopa ReiAdriano Fontes / Flamengo
STJD reduz punição, mas Carrascal desfalcará Flamengo em três jogos
Rubro-Negro não consegue a absolvição do jogador por expulsão na Supercopa
Carrascal pode jogar na Libertadores
STJD reduz punição, mas Carrascal desfalcará Flamengo em três jogos
Rubro-Negro não consegue a absolvição do jogador por expulsão na Supercopa
Zico vê Pedro com vaga na Seleção: 'É o melhor disparado'
Galinho de Quintino elogia gol marcado pelo centroavante no Fla-Flu e lamenta grave lesão
Vídeo! Torcida do Flamengo transforma cinema em arquibancada para ver filme de Zico
Documentário mergulha na trajetória do maior ídolo da história do Rubro-Negro
Flamengo avalia internamente que Palmeiras 'vestiu a carapuça' em postagem provocativa
Clube paulista fez publicação atacando declaração de dirigente rubro-negro
Saúl e Cebolinha podem reforçar o Flamengo na Libertadores
Pulgar e Jorginho, lesionados, seguem fora
Pedro é homenageado por se tornar artilheiro do Flamengo no século: 'Passa um filme na cabeça'
Cerimônia aconteceu após treino aberto à imprensa, no CT Ninho do Urubu, nesta terça-feira (14)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.