Carrascal levou gancho por causa da expulsão na Supercopa Rei - Adriano Fontes / Flamengo

Carrascal levou gancho por causa da expulsão na Supercopa ReiAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 15/04/2026 12:17

julgado nesta quarta-feira (15) pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que reduziu a

O Flamengo não terá Carrascal pelas próximas três partidas em campeonatos nacionais. O atacante colombiano foi, que reduziu a punição de quatro jogos para dois, pela expulsão na Supercopa Rei, contra o Corinthians.

acabou expulso e terá de cumprir suspensão automática contra o Bahia, domingo (19), pelo Brasileirão. Soma-se então a punição no STJD, o que o fará perder também os jogos contra o Atlético-MG e contra o Vitória, este último pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

O jogador atuou contra o Fluminense graças a um efeito suspensivo , mas, domingo (19), pelo Brasileirão. Soma-se então a punição no STJD, o que o fará

Carrascal pode jogar na Libertadores



A punição, entretanto, não se aplica a competições internacionais. Ou seja, Carrascal pode ser relacionado para o duelo de quinta-feira (16) contra o Independiente Medellín, às 21h30, no Maracanã, pela Libertadores.

Apesar de não obter a absolvição de Carrascal no julgamento, a defesa do Rubro-Negro conseguiu a redução da pena. Afinal, ele foi condenado inicialmente a quatro jogos Carrascal pelo artigo 254-A (agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

No julgamento, o Pleno do STJD negou mais uma vez o pedido do clube de extinção do processo por prescrição da denúncia. Mas acatou o argumento para reclassificar o artigo para o 254 (praticar jogada violenta).

O lance em questão foi uma cotovelada sem a bola em Bidon, do Corinthians, no último lance do primeiro tempo da Supercopa Rei, em 1º de fevereiro. A expulsão, inclusive gerou polêmica pois ela só aconteceu na volta dos times do vestiário, após revisão do VAR no intervalo.