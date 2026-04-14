José Boto esteve envolvido em polêmica entre Flamengo e Palmeiras - Carlos Elias / Arquivo O Dia

José Boto esteve envolvido em polêmica entre Flamengo e PalmeirasCarlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 14/04/2026 15:02





Internamente, os cariocas ressaltaram que em nenhum momento, o Palmeiras foi citado na declaração original do dirigente, e portanto, o clube "vestiu a carapuça".



Segundo a reportagem, o Rubro-Negro não se sentiu atingido com a postagem palestrina e preferiu não levar adiante a troca de provocações.



LEIA MAIS: Saúl e Cebolinha podem reforçar o Flamengo na Libertadores Rio — O Flamengo levou o vídeo provocativo publicado pelo Palmeiras nas redes sociais nesta segunda-feira (14) como uma "piada" e "gozação", de acordo com a "ESPN". A postagem mostra a fala do diretor de futebol rubro-negro, José Boto, afirmando que existem clubes "chorões profissionais", com a legenda "Parabéns pela autocrítica".Internamente, os cariocas ressaltaram que em nenhum momento, o Palmeiras foi citado na declaração original do dirigente, e portanto, o clube "vestiu a carapuça".Segundo a reportagem, o Rubro-Negro não se sentiu atingido com a postagem palestrina e preferiu não levar adiante a troca de provocações.

Entenda o caso