José Boto esteve envolvido em polêmica entre Flamengo e PalmeirasCarlos Elias / Arquivo O Dia
Internamente, os cariocas ressaltaram que em nenhum momento, o Palmeiras foi citado na declaração original do dirigente, e portanto, o clube "vestiu a carapuça".
Segundo a reportagem, o Rubro-Negro não se sentiu atingido com a postagem palestrina e preferiu não levar adiante a troca de provocações.
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Entenda o caso
"Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais... Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil [do Peru para o Rio de Janeiro] assim como foi a do Fluminense. Pelo bem do espetáculo e pela saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para realizar o jogo hoje", disse.
Depois, nesta segunda-feira (13), o Palmeiras provocou o dirigente. O clube paulista fez uma montagem com entrevistas antigas do dirigente para rebatê-lo.
Parabéns pela autocrítica! pic.twitter.com/TmcW5Ko6YU— SE Palmeiras (@Palmeiras) April 13, 2026
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