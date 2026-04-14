José Boto esteve envolvido em polêmica entre Flamengo e PalmeirasCarlos Elias / Arquivo O Dia

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Rio — O Flamengo levou o vídeo provocativo publicado pelo Palmeiras nas redes sociais nesta segunda-feira (14) como uma "piada" e "gozação", de acordo com a "ESPN". A postagem mostra a fala do diretor de futebol rubro-negro, José Boto, afirmando que existem clubes "chorões profissionais", com a legenda "Parabéns pela autocrítica".

Internamente, os cariocas ressaltaram que em nenhum momento, o Palmeiras foi citado na declaração original do dirigente, e portanto, o clube "vestiu a carapuça".

Segundo a reportagem, o Rubro-Negro não se sentiu atingido com a postagem palestrina e preferiu não levar adiante a troca de provocações.

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Entenda o caso

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, se manifestou no último domingo (12) sobre a polêmica em relação ao adiamento do clássico contra o Fluminense. Em entrevista ao canal do Rubro-Negro, ele afirmou que há clubes "chorões profissionais" e ressaltou que a mudança foi a melhor decisão para a qualidade da partida.

"Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais... Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil [do Peru para o Rio de Janeiro] assim como foi a do Fluminense. Pelo bem do espetáculo e pela saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para realizar o jogo hoje", disse.

Depois, nesta segunda-feira (13), o Palmeiras provocou o dirigente. O clube paulista fez uma montagem com entrevistas antigas do dirigente para rebatê-lo.